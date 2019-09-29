ناعومي كامبل بإطلالة شبه عارية في عرض L'Oréal Paris Le Défilé!

تعدّ عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" من أكثر العارضات تميزاً وقد سارت على مسارح لا تعد ولا تحصى.

ولكن في يوم أمس السبت كانت ناعومي ضمن الجمهور في عرض L'Oréal Paris Le Défilé حيث استمعت باستعراض الموديلات على المسرح.

وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 49 عاماً بإطلالة شبه عارية من الأعلى، حيث ارتدت بليزر طويل بتخريمات من جميع الاتجاهات وفتحة كبيرة من الأمام أظهرت صدرها العاري، كما نسّقت معه تنورة يبلغ طولها حد الركبة وحقيبة سوداء.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها شركة لوريال في العروض، بما أنها الراعي الرسمي لأسبوع الموضة في باريس، حيث تضمن هذا العرض العديد من الأسماء المعروفة مثل كاميلا كابيلو وإيفا لونغوريا وغيرهم.

وصرّح رئيس العلامة التجارية لوريال في بيان، حيث قال: "تفخر لوريال باريس بتوحيد مجموعة استثنائية من المتحدثين الرسمين من الممثلات والطربين والرياضيين وكبار عارضات الأزياء".

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