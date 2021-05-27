مع اقتراب موعد عرضه.. إعلان Friends: The Reunion يحصل على 20 مليون مشاهدة!

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة المنتظرة من Friends: The Reunion والمقررة أن تكون في وقت لاحق اليوم الخميس 27 مايو على HBO Max.

وسيجتمع نجوم العرض "جنيفر أنيستون"، و"كورتنى كوكس"، و"ليز كودرو"، و"ديفيد شويمر"، و"مات لوبلانك" و"ماثيو بيري"، للمرة الأولى منذ 17 عام على مسرح Warner Bros في عرض خاص.

وأصدر الإعلان الدعائي للحلقة قبل عرض الحلقة الأصلية حيث وصل عدد مشاهدين الإعلان إلى ما يقارب 20 مليون مشاهد على موقع "يوتيوب"، قبل عرض الحلقة الأصلية بأربع وعشرين ساعة.

ويشهد العرض تواجد قائمة من ضيوف الشرف المنتظرين من بينهم "ديفيد بيكهام"، و"جاستين بيبر"، وفرقة bts الكورية، و"جيمس كوردن"، و"سيندي كراوفرود"، و"ليدي جاجا"، و"إيليوت جولد"، و"كيت هارينجتون"، و"لاري هانكن"، و"ميندي كالنج"، و"توماس لينون"، و"كريستينا بيكلز"، و"توم سليك"، و"جيمس مايكل تيلر"، و"ماجي ويلر"، و"ريز ويزرسبون" و"مالالا يوسفازي".

ويشار إلى ان المسلسل Friends أصدر ما بين عامي 1994-2004 حيث حقق نجاحًا باهرًا خلال تلك السنوات وحتى الوقت الحالي.

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