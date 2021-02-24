مغنية إنجليزية تضع الملفوف على ثدييها بعد الولادة.. تعرف على فوائده

تعاني المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية بالوما فيث من الألم بعد إصابتها باحتقان حاد، وهي حالة تجعل الرضاعة الطبيعية صعبة للغاية.

حاولت بالوما فيث، البالغة من العمر 39 عامًا، تهدئة تصلب ثدييها عن طريق وضع أوراق الملفوف على حلمتيها- وهو علاج شائع بسبب خصائص الخضار المضادة للالتهابات.

يذكر أن بالوما أنجبت طفلتها من حبيبها ليمان لهسين منذ ثلاثة أيام، ومنذ ذلك الحين وهي تشارك متابعيها تطورات حالتها الصحية وأمومتها عبر حسابها على "إنستغرام".





وأخبرت المغنية معجبيها أنها تشعر "بالانتفاخ والإرهاق" بعد تشخيص إصابتها بهذه الحالة، مما يعني أن لديها الكثير من الحليب والطفل ليس كبيرًا كفاية لرضاعته.

يذكر أن أوراق الملفوف تستخدم كعلاج منزلي شهير لمشاكل الرضاعة الطبيعية، حيث تُنصح المرضعات خلال الأيام الأولى من الرضاعة بوضع أوراق الملفوف في الثلاجة مدة نصف ساعة، ومن ثم وضعها كضمادات على الثدي مدة ربع ساعة، وسيختفي الألم بعدها مباشرة، إضافة إلى هذا يجب أن تعلمي طفلك كيفية التمسك بالثدي بإحكام عند كل رضعة ليتدفق الحليب بسرعة دون ألم .