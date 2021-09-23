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مغني تركي يتعرّض للسرقة في حفلته.. والسبب "عدم ارتداء حذائه الأحمر"!

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:54
بوراي
بوراي

أقام المغني التركي بوراي حفلاً في منطقة ارجوب في كابدوكيا فيالأسبوع الماضي، حيث حضره ما يقارب الـ 50 ألف شخص.

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وبالرغم من نجاح الاحتفال والعروض الغنائية التي قدّمها، إلا أنه كان هناك مشكلة بسيطة خلال تواجده في الحفل وهو تعرّضه للسرقة.

وكشف بوراي أنه تعرّض للسرقة من قبل مجهولين لم يُعرفوا حتى الآن، حيث سرقوا آلته الموسيقية التي تتعدّى قيمتها الـ 12 ألف ليرة تركي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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لكن الغريب في القصة هو وأثناء التحقيق معه أوعز سبب تعرّضه للسرقة لعدم ارتداء حذائه الأحمر الذي يجلب له الحظ في ذلك اليوم في الحفل.

وعند عودة المغني بوراي إلى مدينة اسطنبول قام بشراء ستة أحذية حمراء لتجلب له الحظ الوفير بعد تعرّضه لهذا الحادثة.

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