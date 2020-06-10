مغني راب ينشر فيديو صادم لوالده أثناء صعقه كهربائيًا على يد رجال الشرطة

أثار مغني الراب Wretch 32 ضجة كبيرة بنشره مقطع فيديو لتعرض والده بلصعق كهربائي من قبل رجال شرطة خلال تواجده في منزله بمدينة توتنهام.

في أعقاب حركة Black Lives Matter، دعا الموسيقي واسمه الحقيقي "جيرمين سكوت" إلى العدالة عندما نشر فيديو لم يعرض من قبل عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لحادثة عنصرية لتاريخ 21 أبريل 2020.

في الفيديو، تقتحم رجال الشرطة منزل والد النجم بينماتدفع امرأة أمام المدخل، وفجأة نشاهد رجلًا يتدحرج على السلالم ثم يرتطم رأسه على الحائط بعدما قامت الشرطة بصعقه كهربائيًا، حيث يمكننا سماع المرأة تصرخ: "يا الهي، قد صعقوه كهربائيًا"، وتابعت "لا تلمسوني، إني لا أقاومكم، التباعد الاجتماعي..أرجوكم لا تلمسونني".



ورغم فعلهم الوحشي، هدد رجال الشرطة بإطلاق النيران في حال واصل التحرك.

وطالب النجم بمُساءلة رجال الشرطة، وكتب عبر "إنستغرام": "هكذا تعتقد الشرطة أن بإمكانها معاملة رجل أسود البشرة يبلغ من العمر 62 عامًا ويعيش في توتنهام، لكن ليتضح أن ذلك الرجل هو والدي".

وخرج مغني الراب ووالده عن صمتهما وتحدَّثا حول الحادثة المآساوية في مقابلة مشتركة أجرياها مع موقع الأخبار ITV, وقال الوالد: "محظوظ لبقائي على قيد الحياة.. نحن أصحاب البشرة السوداء متسهدفون".



وأوضح مغني الراب إنه كان يجري نفس المحادثات مع أبنائه كالتي أجراها مع والده، أجداده، وعمه عندما كان طفلاً، وقال: "لقد نشأت في منزل مع والدي وعمي..لقد شاهدتهم يقاتلون ضد وحشية الشرطة طوال حياتي. أجري نفس المحادثات التي أجراها والدي وعمي وأجدادي عندما كنت طفلاً".

وتأتي هذه الحادثة بعد انتشار مقطع فيديو للحظة مقتل الأمريكي "جورج فلويد" خنقًا تحت قدم أحد رجال الشرطة، رغم توسلاته وآلامه.

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