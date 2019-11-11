ملك الانستغرام "دان بيلزيريان" يصرّح: "سأنافس كانيه ويست على الرئاسة.. ولهذا دعمت دونالد ترامب!"

كشف نجم إنستغرام "دان بيلزيريان" أثناء مقابلة له مع موقع TMZ أن سوف يصوّت لصالح كانيه ويست ضد هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.

وعندما طُلب من دان التعليق على نية ويست الترّشح للانتخابات خلال الخمس سنوات المقبلة أجاب أنه سيكون أفضل من هيلاري إلا أنه فجّر مفاجأة وهو يضحك بأنه سيترشّح هو للرئاسة فقال: "أعتقد انه سينافس ضدي سنرى".

وهنا تم سؤاله ما إذا كان جاداً في شن الحملة الرئاسية لعام 2024 أجاب: "نعم أعتقد أن هذا سيكون وقتاً كافياً لإنجاز عملي"، وكتأكيد لقوله عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس ترامب سيصادق على كانيه، أجاب: "ربما كانيه، سوف نرى ذلك".

يُعرف دان باسم ملك إنستغرا حيث لديه حساب على الموقع يحتوي على أكثر من 29 مليون متابع وهو مليء بالصور ومقاطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو محاط بعدد كبير من النساء المثيرات.

وخلال وقت سابق شرح دان سبب دعمه للرئيس دونالد ترامب بعد فوزه بالرئاسة فقال: "أنا لا اتفق مع كل ما يفعله ويقوله لكن شيء واحد يعجبني هو حقيقة أنه نوع خالي من التصفية".

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