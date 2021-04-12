ممثلة تتهم جيمس فرانكو بالاعتداء عليها جنسيًا.. وهكذا قام برشوتها لتسكت!

انتقدت الممثلة الأمريكية تشارلين يي كل من النجمين الأمريكيين جيمس فرانكو وسيث روجن، واصفةً الأول بأنه "مفترس جنسي" والآخر بمساعد الشخصي.

توجَّهت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وكشفت أنها إنها تلقت رشوة من المنتجين عندما حاولت الخروج من الفيلم The Disaster Artist عام 2017، بسبب فرانكو، الذي أخرج الفيلم، وروجن الذي أدى دور البطولة.

وقالت في منشورها: "عندما حاولت فسخ العقد القانوني وإنهاء خدمة فنان الكوارث لأن جيمس فرانكو متحرش جنسي، حاولوا رشوتي بأدوار تمثيلية أكبر".

وأضافت: "لقد بكيت وقلت لهم أن هذا هو عكس ما أريده تمامًا، وأنني لم أشعر بالأمان في العمل مع متعصب جنسي [بذيء]".

ومضت لتقول إن روجن كان منتج الفيلم وهو يعرف بالتأكيد موضوع الرشوة ولماذا استقالت.

يذكر أن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ادعت أن جيمس فرانكو اعتدى عليها جنسيًا في فندق عام 2017، قبل صدور تقرير تتهمه فيه خمس نساء- أربع منهن من طالباته، بارتكاب سوء سلوك جنسي.