منذ إعلان انفصالهما..علاقة كيم كارداشيان وكانيه ويست تتحوّل إلى رسمية!

تتواصل نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وزوجها السابق كانيه ويست بصفة دائمة مع بعضهما لبعض منذ إعلان انفصالهما قبل عدة أشهر.

ويبدو واضحاً أن كيم كارداشيان تريد إبقاء الأمور عملية أكثر بينها وبين كانيه ويست وبعيدة عن أي دراما، وسط إجراءات الطلاق المستمرة.

وكشف مصدر قريب من الثنائي: "إن الاتصالات ليست يومية فالكثير من الاتصالات في الغالب تتم من خلال مساعديهم، أما بالنسبة لقضايا الطلاق والأعمال فيرتكاها للمحامين، فكيم وكانيه لا يتجادلان بشأن ممتلكاتهما الصغيرة".

وتابع المصدر: "لقد تم العمل على كل هذا بشكل كبير بالفعل، فكيم تقوم بعمل لطيف عندما يتعلق الأمر بكانيه، وهي تحترمه وستظل تحبه دائماً وهي لن تلاحقه".

واختتم المصدر تصريحاته بقوله: "لقد تحدثا عن عدم مهاجمة بعضهما البعض في الأماكن العامة وهو ما اتفق عليه كلاهما من أجل الأطفال، وهي تعلم جيداً أن الأمر لا يتطلب سوى القليل من كانيه ويست حتى يتكلم لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو شيء فعله قبل هذه المرة، وهي تفعل كل ما في وسعها لتجنّب حدوث ذلك من جديد".

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