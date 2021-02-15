من "آبل" إلى "اكس إيه إي إيه 12".. شاهد أغرب أسماء أبناء مشاهير هوليوود!

هناك العديد من مشاهير هوليوود قاموا باختيار أسماء غريبة ومثيرة للجدل لأطفالهم عبر مرّ السنين، حيث أثارت دهشة الناس حول اختيارها.

وتصدّرت النجمة "غوينيث بالترو" وزوجها "كريس مارتن" عناوين الصحف في الماضي عندما قاما باختيار اسم "آبل" لابنهما وهو بمعنى التفاحة.

وإليك قائمة بأسماء أطفال غير عادية لبعض مشاهير هوليوود:

1- ألف: ابنة الممثلة ناتالي بورتمان.

2- أبولو بوي فلين، كينغستون جيمس ماكجريجور، زوما نيستا روك: أبناء الموسيقي جوين ستيفاني وجافين روسديل.

3- آبل: طفل الممثلة جوينيث بالترو والموسيقي كريس مارتن.

4- أوديو ساينس: طفل الممثلة شنين سوسامون.

5- بانجو: ابنة الممثلة راشيل جريفيث.

6- بير بليز: طفل الممثلة كيت وينسلت.

7- بلو آيفي والرومي وسير: أطفال بيونسيه وجاي زي.

8- برونكس ماوكلي وجاغر سنو: أطفال المغنية آشلي سيمبسون.

9- دريم: فل نجم الواقع روب كارداشيان.

10- جيو جريس وداستي روز: أبناء المغني ليل مو.

11- خاي khai: ابن النجمة جيجي حديد ومالك زين.

12-اكس إيه إي إيه 12: ابن إيلو ماسك.

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