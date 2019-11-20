من أعداء إلى عاشقين.. حب يجمع إيما واتسون وتوم فيلتون رغم ادعائهما بالعزوبية!

مالفوي وهيرموني يجمعهما الحب؟!

كشف النجم البريطاني "روبرت جرينت"، الذي لعب دور "رون ويزلي" في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، مؤخرًا إن هناك شرارات حب متبادلة بين زميليه السابقين "إيما واتسون" و"توم فيلتون" أثناء فترة تصوير الفيلم، وقال: "كان هناك دائمًا شيء ما، كان هناك القليل من الشرارة".

وأضاف الممثل البالغ من العمر 31 عامًا إنه لا يريد أن يبدأ أي شائعات، موضِّحًا: "لكننا كنا أطفالًا، إنه ذاك النوع من الرومنسية في حديقة اللعب.. لم يكن لدي أي شرارات. كنت خاليًا من شرارة الحب. "







يذكر أن الممثلين الشباب "واتسون"، "واتسون"، "فيلتون"، و" دانيال رادكليف"، الذي أدى شخصية "هاري بوتر"، نشؤوا معًا منذ الصغر حيث استمرت مرحلى تصوير السلسلة لعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال علاقة "واتسون" (29 عامًا) و"فيلتون" (32 عامًا) مستمرة إلى الآن، فقد نشر النجم صورة لصديقته برداء النوم بينما يعلمها العزف على الجيتار عبر حسابه على موقع "إنستغرام".



من جهة أخرى، أوضحت النجمة البريطانية "إيما واتسون" خلال لقاء لها مع مجلة Vogue أنها ليست على علاقة جديَّة، لكن يبدو أنها لا تحبذ استخدام لقب "العزباء"، بل تفضل استخدام مصطلع "علاقة ذاتية"، وقالت "استغرق ذلك وقتًا طويلًا، لكني سعيدة للغاية، أسمي هذه المرحلة "علاقة ذاتية".

وعندما سُئل "فيلتون" عن رأيه بتعليق "واتسون"، أعرب عن إعجابه بما قالته رغم أنه يسمعه للمرة الأولى، وأشار أنه في ذات الفئه، وقال: "أنا في نفس الفئة لأكون صادقًا معك، وأنا سعيد للغاية في علاقتي الذاتية مع نفسي."

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