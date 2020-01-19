من الذهبي اللامع إلى الأبيض الملائكي.. شاهد أجمل الإطلالات في حفل Producers Guild

حضر نجوم هوليوود ليلة أمس السبت الحفل الحادي والثلاثين من توزيع جوائز Producers Guild التي تكرّم منتجي الأفلام والتلفزيون.

وتألق العديد من النجوم على السجادة الحمراء بإطلالاتهم المختلفة لحفل توزيع الجوائز الذي تأسس عام 2002 للتعرّف على المنتجين والمنتجات الذين يرفعون الوعي بالقضايا الاجتماعية.

ومن أبرز إطلالات الحفل:

1- إيفا لونغوريا

تلألأت النجمة البالغة من العمر 44 عاماً على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستاناً باللون الذهبي والمزيّن بقطعة من الشيفون المطرّزة بالترتر، كما توسّطه حزام مطابق وفتحة كبيرة جهة الصدر ونسّقت معه حذاء بنفس اللون.

2- تشارلز ثيرون

ظهرت تشارلز بإطلالة سوداء ناعمة مُرتدية فستان أسود بقصة الأوف شولدر المنسدلة ونسّقت معه بروتيل من الساتان الأبيض كما تميّز بذيل متوّسط الطول ونسّقت معه حقيبة يد مطابق لونها للفستان.

3- كيت باكنسال

اختارت كيت الظهور بجمبسوت شيفون باللون البيج والذي تميّز بتطيرزات بأشكال مختلفة من الكريستال، كما تزيّن بأكمام مفتوحة وفتحة صدر كبيرة على شكل V.

4-نيكول كيدمان

تألقت النجمة نيكول كيدمان بإطلالة بيضاء من الساتان تكوّنت من توب بقصة الأوف شولدر وتزيّن بعقدة ضخمة عند منتصف الصدر نسّقته مع بنطال مطابق باللون والنوع كما انتعلت حذاء باللون الكحلي وبكعب عال.

5-كونستانس وو

ظهرت المنتجة كونستانس بكامل أناقتها وهي ترتدي فستان ناعم باللون الأخضر والذي جاء بقصة الأوف شولدر والمزيّن بالترتر الأبيض وذيل طويل.

6- زو دويتش

لوّنت النجمة زو السجادة الحمراء بإطلالتها المميّزة حيث اختارت فستان من الشيفون الذي تزيّن بشراشيب ملوّنة والذي جاء بقصة الأوف شولدر.

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