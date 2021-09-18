من السندريلا إلى المخنّثة مروراً بالظهور عارية.. إطلالات غريبة تجتاح حفل MTV VMAs 2021

أقيم حفل توزيع الجوائز الموسيقية MTV لعام 2021 في مركز باركليز في نيويورك يوم أمس الأحد، حيث حضره العديد من مشاهير هوليوود الموسيقيين.

وبالرغم ان المشاهير يستغلون السجادة الحمراء ليظهروا أجمل ما لديهم من الملابس الأنيقة والإطلالات المذهلة، إلا أن بعضهم يستغلها للفت الأنظار ببعض الإطلالات الغريبة والقبيحة.

ولفت الثلاثي ليل ناس إكس وكايسي موسغريفز ودوجا كات الأنظار إليهم بإطلالتهم الأرجوانية المتطابقة، ولكن مع اختلاف التصاميم فدوجا كات ارتدت لانجوري أسود قصير مزيّن بوشاح أورجواني وحذاء أحمر طويل.

أما ليل ناس فكانت إطلالته أنثوية للغاية وهو يرتدي جمسوت باللون الأرجواني الفاتح والمزيّن بالترتر والذي جاي من الأعلى بقصة ملتفة ومفتوح جهة الصدر، بالإضافة إلى كايسي التي ارتدت شعر مستعار ضخم باللون الأورجواني تناسق مع فستانها.

وبالانتقال إلى الأكثر جراة في اطلالتها وغرابة النجمة "ميغان فوكس" والتي ظهرت عارية على السجادة الحمراء يغطّي جسدها فستان شفاف أظهر معالم جسدها بالكامل.

واختارت كاميلا كابيلو أن تبدو بمظهر سندريلا وهي ترتدي فستان وردي من الساتان ومزيّن بعقدة كبيرة من المنتصف.

واختتمت النجمات ريتا اورا وسيارا وشارلي السجادة الحمراء بإطلالتهن السوداء المثيرة والتي كانت عبارة عن لانجوري جريء بتصاميم مختلفة.

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