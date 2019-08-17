من اليزابيث تايلور لإرينا شايك.. شاهدي أفضل تسريحات الشعر من الستينيات إلى الآن

"التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة"، عبارة قالها الفيلسوف اليوناني القديم هيراكليتوس بالطبع لم يكن يقصد بها صيحات الشعر والموضة ولكن من الممكن أن نقتبس هذه الجملة في هذا المجال فالتغيير هو شيء أساسي وجوهري لعالم الشعر والتجميل بشكل عام.

نشرت مجلة " هاربر بازار"، أفضل تسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمات منذ حقبة الستينيات إلى الأن، من الشعر المنتفخ للنجمة بريجيت باردو إلى موجات سيندي كروفورد لمجوهرات شعر اليزابيث تايلور لكيرلي سارة جيسيكا باركر والشعر الزجاجي لإيرينا شايك والعديد من النجمات التي مثلت تسريحات شعرهم ايقونة للموضة تتبعها الفتيات والسيدات على مر السنوات ، اليكِ قائمة بافضل تسريحات النجمات منذ الستينيات إلى الأن:



بريجيت باردو : موضة الشعر المنتفخ في عام 1965.





باربرا ماكنير: موضة الشعر القصير الممشط للوراء في عام 1968.





اليزابيث تايلور: وموضة مجوهرات الشعر في عام1969.





جين فوندا : موضة الشعر الأشعث القصير بغرة قصيرة في عام 1971.





سيسلي تايسون : موضة ضفائر الشعر الأفريقية في عام 1973.

ديانا روس : موضة تسريحة الافرو في عام 1975.





فرح فوست : موضة موجات الشعر الحادة في عام1977.





الاميرة ديانا : موضة الشعر الأشعث المصقول في عام 1981.





ليزا هارتمان : تسريحة المولي في عام 1984.





مادونا: بموضة الشعر الكيرلي المصفف على جزئين لأعلى ولأسفل في عام 1985.





ويتني هيوستن : تسريحة الشعر المجعدة في عام 1987.





سارة جيسيكا باركر : موضة الكيرلي المنتفخ في عام 1988.





جوليا روبرتس : موضة الشعر الكيرلي الاشعث في عام 1990.





سيندي كروفورد : موضة الكيرلي والخصلات الواسعة في عام 1991.





جيينفر انستون : تسريحة الشعر لشخصيتها الشهيرة في مسلسل فريندز واشتهرت باسم تسريحة رايتشل في عام 1995.





بريتني سبيرز : موضة الضفيرتين على جانبي الوجه في عام 1998.





بيونسيه : موضة الشعر الكيرلي الملون في عام 2000.





هالي بيري: موضة الشعر القصير جدًا في عام 2002.





ريهانا : الشعر الأسود القصير بغرة على جانب الوجه في عام 2008.





جينيفر لوبيز: موضة الشعر المنسدل على الكتفين في عام2010.





كيت ميدلتون : تسريحة الزفاف المنسدلة على احد جوانب الوجه والمرفوع من الجانب الأخر في عام2011.





سلمى حايك : موضة الغرة القصيرة والكعكة في عام 2012.





لورين كونراد: موضة الشعر الاملس باللون الاصفر الأومبري في عام 2013.

جينيفر لورانس: موضة الشعر القصير جدًا باللون الأشقر في عام 2014.





اريانا غراندي: موضة ذيل الحصان الطويل في عام 2016.





ميغان ميركل : موضة الخصلات المنسدلة على الوجه والكعكة الشعثاء في عام 2018.





ايرينا شايك : موضة الشعر الأملس الزجاجي في عام 2019

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