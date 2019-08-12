من بينهم ستيفن سيغال.. مشاهير  تخلوا عن الشهرة من أجل وظائف عادية

من الشائع أن يترك الناس وظائفهم لامتهان التمثيل أو الغناء والتركيز على البحث عن الشهرة والثراء السريع الذي يصاحب النجاح في هوليوود، ولكن بين الحين والآخر يفاجئنا بعض النجوم بالتخلي عن الشهرة للعمل في وظائف عادية مثلنا تمامًا، مثلما حدث مع النجوم التاليين الذين جلبناهم لكم من مجلات "تشيت شيت" وبيست لايف أونلاين" و"كيوي ربورت":

جاك جليسون

يشتهر الممثل الشاب جاك جليسون بلعب دور البغيض "جوفري" في المسلسل الشهير "لعبة العروش"، ولكن بعد قتل شخصيته، قرر جاك الذي بدأ التمثيل وهو يبلغ من العمر 8 سنوات الابتعاد عن الأضواء لإكمال تعليمه، حيث كشف أن التمثيل لم يكن هدفه على المدى الطويل، بل مجرد هواية، وبالفعل أنهى دراسته في اللاهوت والفلسفة، وهو الآن يعمل مع شركة مسرح صغيرة.

فريدي برنز جونيور

ظهر النجم فريدي برنز في عدة أفلام شهيرة مثل "أعرف ما فعلته الصيف الماضي"، و"شيز أول ذات" ورغم نجاحه في هوليوود، إلا أنه قرر التركيز على دراسته لفن الطهي، وأصبح الآن مؤلف كتب طهي ومعلق صوتي.

جينا ديفيس

تشتهر جينا ديفيس بأدوارها الناجحة في أفلام كلاسيكية مثل "Thelma & Louise" و"A League of Their Own"، ولكنها أخذت استراحة من هوليود للتركيز على تحسين تصوير المرأة في وسائل الإعلام، وأسست معهدها الخاص.

سارة ميشيل غالر

شاركت سارة في العديد من الأعمال الناجحة، يعد أبرزها "بافي ذا فامباير سلاير" Buffy the Vampire SlayerK، لكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء منذ عام 2015، وعيش حياة عادية كشريكة في شركة FoodStirs لأدوات الخبيز.

فرانكي مونيز

يشتهر الممثل الأمريكي بلعبه دور "مالكولم" في مسلسل "مالكولم إن زا ميدل"، وعلى الرغم من نجاحه في العديد من الأدوار وحصوله على ترشيح جائزة "إيمي"، بالإضافة إلى ترشيحين لجائزة "غولدن غلوب"، إلا أنه تخلى عن عالم الشهرة في سن الثلاثينات، حيث أصبح شغوفًا أكثر بشأن قيادة سيارات السباق، كما أنه تعاقد مع فريق " فريق جينسين موتور" الشهير لسباق السيارات.

لوسي لو

من "تشارلز إنجليز" إلى "كيل بيل"، شاركت الممثلة الأمريكية في العديد من الأعمال، ولكن بالإضافة إلى التمثيل، لطالما كانت لوسي تنجذب لما يتعلق بالفن والرسم، فابتعدت عن الأضواء لتصبح فنانة تحت اسم "يو لينغ"، كما أنها تتبرع بالكثير من مشاريعها للجمعيات الخيرية.

توم سيليك

يشتهر الممثل الأمريكي بدوره في "ماجنوم بي آي"، وظهوره أيضًا في مسلسل "فريندز"، ولكنه تخلى عن الشهرة من أجل الأفوكادو!

نعم، فتوم لديه مزرعة من 65 فدان لزراعة الأفوكادو، وبدلًا من فيلا أو شقة فخمة كما هو متوقع، يعيش توم وزوجته وابنته في المزرعة.

ستيفن سيغال

يعد ستيفن من أبرز نجوم الأكشن، وبالإضافة إلى عمله في عالم التمثيل، يعتبر ستيفن معلمًا لفنون الدفاع الأيكيدو، إلا أنه تخلى عن الشهرة ليدخل مجال القانون ويعمل كنائب شريف.

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