من تشارليز ثيرون لجينيفر لوبيز.. نجمات هوليوود يتألقن في أولى فعاليات مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي 2020 (صور)

لم يمض سوى يومين منذ بدء العام الجديد 2020، ليعود أبرز النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء، وهذه المرة نشهد أولى مناسبات العام الجديد في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي 2020.

اجتمعت كوكبة من أبرز مشاهير ونجمات هوليوود يوم الخميس، احتفالًا بأولى فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان السينما السنوي، والذي أُقيم في مركز مؤتمرات بالم سبرنجز في مدينة "بالم سبرينجز" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعلى الرغم أننا بدأنا أولى فعاليات المهرجان، الذي سيستمر حتى يوم 13 يناير، إلا أن أبرز نجمات هوليوود انتهزن الفرصة ليتألقن على السجادة الحمراء، وقد رصدنا اطلالاتهن ونستعرضها فيما يلي، من خلال مجلتي "هاربرز بازار" و"هوت ليفينغ"، بالإضافة إلى صحيفة "ذا ديزرت صن" وموقع "إي اونلاين":

جينيفر لوبيز

كما عودتنا، خطفت جينيفر لوبيز الأنظار على السجادة، حيث بدت في غاية الرقة والجاذبية بفستان حريري مزين بالورود من توقيع المصمم البريطاني" ريتشارد كوين".

تميز الفستان بتصميمه الذي أبرز رشاقة جينيفر، بالإضافة إلى تزينه ذيل طويل ذا كسرات، واختارت النجمة الهوليوودية حذاء وكلتش باللون الوردي، كما تميز مكياجها بلمسات من درجات الوردي والارجواني واعتمدت شنيون أنيق واكسسوارت أنيقة. وكان خطيبها "أليكس رودريغز" برفقتها على السجادة الحمراء، وبدا أنيقًا في بدلة كلاسيكية باللون الأسود.

ويجدر بالذكر، أن جينيفر حازت على جائزة "سبوت لايت" خلال المهرجان، تكريمًا على فيلم دورها في فيلم "هاسلرز".







تشارليز ثيرون

بدت تشارليز في غاية الجاذبية في اطلالة من توقيع "كريستيان ديور" تميزت بطابع كلاسيكي مع لمسة عصرية بفضل الجزء الشبكي الذي غطى عنقها وذراعيها.

واختارت تشارليز حذاء اسود بسيط واكسسوار رقيق لإكمال اطلالتها، بينما اختارت احمر شفاه زاهي لإبراز اطلالتها.

هذا ويُذكر أن النجمة الجنوب أفريقية حصلت على جائزة "النجمة العالمية" عن دورها في فيلم " بومب شيل".





رينيه زيلويغر

في ظهور نادر لها، تألقت النجمة "رينيه زيلويغر" بجمبسوت اسود بسيط ذا تصميم مميز جمع بين الطيات والكسرات مع كشاكش خفيفة، من توقيع المصمم "جايسون وو".

وكانت البساطة عنوان اطلالة "رينيه"، حيث ارتدت حذاء اسود خال من التفاصيل واعتمدت مكياج ناعم للغاية وتسريحة بسيطة، كما لم تختر من الاكسسوار سوى خاتم ضخم.

ويجدر بالذكر أنه خلال المهرجان، تلقت رينيه جائزة "ديزرت بالم أتشيفمنت"، عن دورها في فيلم "جودي"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن المغنية والممثلة الأمريكية "جودي جارلاند".

سلمى حايك

اختارت سلمى اطلالة سوداء أنيقة من توقيع علامة "غوتشي"، حيث ارتدت فستان شيفون طويل الأكمام وذا قطعة براقة على شكل فيونكة تزين الصدر، مع تصميم مميز يزين جانب الفستان.

وأكملت سلمى اطلالتها بحذاء وكلتش باللون الأسود، كما اعتمدت مكياج ناعم واحمر شفاه بأحد درجات النبيذي وتموجات كلاسيكية لشعرها.

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من اطلالات النجمات، يجدر بالذكر أن النجم "خواكين فينيكس" حاز على جائزة "ذا تشيرمان" تكريمًا على دوره الأسطوري في فيلم الجوكر، وانضم للمهرجان أيضًا نجوم آخرين، بما في ذلك "أنطونيو بانديراس" و"جيمي فوكس".