من جينيفر أنيستون إلى نيكول كيدمان.. إليك أجمل إطلالات حفل غولدن غلوب 2020 (صور)

اجتمعت كوكبة من أبرز نجوم ومشاهير هوليوود مساء أمس الأحد في حفل الغولدن غلوب 2020، والذي أقيم في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة احتفاء بالنجوم وتكريمهم على أنجح أعمالهم في 2019

فمن كيت بلانشيت وجينيفر أنيستون إلى نيكول كيدمان وغيرهن، خطفت النجمات الأضواء في الحفل بإطلالات جذابة وأنيقة، ومن خلال عدة مصادر، بما في ذلك مجلتي "هاربرز بازرا" و"غود هاوس كيبينغ"، بالإضافة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نستعرض أجمل اطلالات حفل غولدن غلوب 2020:

كيت بلانشيت

بدت كيت في غاية الجاذبية بإطلالة مميزة من توقيع "ماري كاترانتزو"، حيث ارتدت فستان باللون الأصفر الهادئ تميز بالكسرات التي تغطيه والتطريزات البراقة التي تزين الصدر، في اطلالة من وحي آلهة الاغريق.

واكملت النجمة اطلالتها بحذاء ذهبي ولمسات مكياج ناعمة وتسريحة بسيطة، بالإضافة إلى اكسسوار أنيق باللون الذهبي.







جينيفر أنيستون

أطلت نجمة "فريندز" بفستان أسود أنيق من علامة "ديور" تميز بتصميمه الخال من التفاصيل مع لمسة من وحي تصميم الـ "بيبر باج" زين الصدر وحزام رفيع أبرز رشاقة خصرها، كما تركت خصلاتها حرة واعتمدت مكياج بسيطة واكسسوار براق لإكمال اطلالتها.





زوي دويتش

اختارت الممثلة الأمريكية الأصفر المشع لتطل على السجادة الحمراء، وفي حين أن فستانها كان خاليًا من التفاصيل والتطريزات، إلا أنه تميز بتصميم أنيق من علامة "فيندي" ذا أكمام منتفخة وتصميم انسيابي ذا كسرات بسيطة مع قصّة صدر V أضفت مزيدًا من الجاذبية.

وأكملت اطلالاتها بمجوهرات أنيقة مزينة بالزمرد الأخضر، وكانت البساطة أيضًا عنوان تسريحتها ومكياجها.

هيلين ميرين

من توقيع "ديور"، أطلت النجمة المخضرمة بسحرها على السجادة الحمراء متألقة بفستان أحمر داكن غاية في الأناقة اتسم بتصميمه الذي يجمع بين البساطة والجاذبية، إذ تميز الفستان بأكتاف الاوف شولدر المتقاطعة وتصميم انسيابي ينسدل على الأرض، واكملت النجمة اطلالتها بمجوهرات ماسية براقة وكلتش باللون الأحمر، كما اختارت الأحمر لشفاهها.

نيكول كيدمان

أشعلت نيكول الحفل بإطلالة حمراء غاية في الجاذبية من توقيع "فيرساتشي"، إذ أطلت بفستان أحمر دون أكمام ذا شق عال جريء وذيل طويل واختارت حذاء بنفس اللون، بينما أكملت اطلالتها بكلتش واكسسوار ذهبي واعتمدت مكياج ناعم ركز على شفتيها باللون الأحمر أيضًا، وتركت شعرها منسدلًا.

بريانكا شوبرا

أطلت بريانكا بفستان وردي مائل إلى أرجواني غاية في الجاذبية من توقيع "كريستينا اوتافيانو"، تميز بأكتاف الاوف شولدر وتصميم الطيات يزين الصدر والخصر مع انسداله بنعومة على الأرض.

واكملت بريانكا اطلالتها بمجوهرات أنيقة من علامة "بولغاري" واعتمدت مكياج قوي وتموجات كلاسيكية، هذا وأطلت برفقة زوجها النجم "نيك جوناس" الذي ارتدى بدلة أنيقة من علامة "برادا".

ريس ويذرسبون

اختارت ريس الأبيض لتطل على السجادة الحمراء، وبدت وكأنها عروس في فستان ناعم وأنيق من توقيع المصمم الفرنسي "رولان موريه" تميز بحمالة واحدة وتصميم يشبه ورقة الشجر يزين الصدر بينما ينسدل الفستان بنعومة ليبرز رشاقتها.

واختارت ريس حذاء بنفس اللون، بينما ارتدت اكسسوار جمع بين الفضي البراق والذهبي الميتاليك، وركز مكياجها على ابراز جمال عينيها بدرجات البرونزي والبني الداكنة.

داكوتا فانينغ

بدت داكوتا وكأنها أميرة حقيقية، حيث أطلت بفستان رقيق للغاية من "ديور" مُصمم من التل بدرجة هادئة من الارجواني وتميز بتصميمه الفضفاض مع قصّة صدر على شكل قلب وأكمام صغيرة منتفخة، وكانت البساطة عنوان مكياجها وتسريحتها.

ويني هارلو

اختارت العارضة الكندية اطلالة جريئة لتطل على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان براق مغطى بالشراريب من علامة " لاكوان سميث"، وذا شق عال جريء يكشف عن ساقها اليسرى، كما تميز بحمالات رفيعة وقصّة صدر V لافتة.

كما أكملت اطلالتها بحذاء براق تماشى مع الفستان ومكياج عيون قوي وتركت خصلاتها المموجة منسدلة.