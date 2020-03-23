من داخل السجن..المتحرش الجنسي هارفي وينشتاين مُصاب بفيروس كورونا!

أثبتت فحوصات منتج الأفلام الهوليووي "هارفي وينشتاين" للتو أنه مصاب بفيروس كورونا أثناء وجوده داخل سجن في نيويورك.

وفقًا لعدة تقارير، يتواجد وينشتاين، الذي حكم عليه بالسجن مدة 23 عامًا، داخل سجن ويندي الإصلاحي في غرب نيويورك.

وأفادت الأنباء أن فحوصات المتحرش الجنسي "وينشتاين" ظهرت إيجابية عندما دخل نظام سجون الولاية يوم الأربعاء الماضي، عندما نقل من سجن جزيرة ريكر، كما يُشار أنه واحد من اثنين من السجناء ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس داخل السجن.







ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، أكد مسؤول في السجن نتائج الفحوصات، لكنه لم يذكر تفاصيل بسبب قضايا الخصوصية.

وصرَّحت الأخبار المحلية أن "مايكل باورز" ، رئيس ضباط الإصلاحيات والرابطة الخيرية بولاية نيويورك، إنه لن يؤكد الأنباء لكنه حث مسؤولي الإصلاحيات في الولاية على تعليق جميع عمليات النقل غير الضرورية للسجناء من أحد مرافق الدولة لآخر.

وقال "باورز": "لا توجد أرض خصبة لهذا الفيروس أفضل من بيئة مغلقة مثل منشأة إصلاحية".



وحاليًا، يعمل على عزل "ينشتاين"عن بقية نزلاء السجون، لكن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن مدينة نيويورك لديها أكبر تفشي يفيروس في السجون، مع وجود ما يقارب الـ38 سجينًا المؤكد إصابتهم.

ويجدر الإشارة إلى أن السجناء داخل المرافق ليسوا وحدهم المعرضين للإصابة، فقد أوكِّد إصابة ثلاثة ضباط.

يقضي هارفي وينشتاين عقوبة السجن لمدة 23 سنة بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي وسيبقى في جناح مستشفى السجن.