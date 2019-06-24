من فرنسا إلى إيطاليا..باراك أوباما وعائلته في استضافة كلوني (صور)

يستمتع الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" بإجازة صيفية فارهة برفقة عائلته، فمن فرنسا إلى إيطاليا، توجهوا لملاقاة عائلة النجم العالمي "جورج كلوني".

رصدت عدسات الباباراتزي "جورج كلوني" وزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل كلوني" على متن قارب برفقة "باراك أوباما"، وزوجته "ميشيل أوباما"، وابنته "ماليا"، بالقرب من قصرهم الفاره في شمال إيطاليا يوم أمس الأحد.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، توجّهت العائلتان لحضورحدث رسمي يُعتقد أنه عشاء خيري لصالح مؤسسة "كلوني للعدالة"، المعنيَّة بالمجتمعات المُهمشة التي وقعت ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ارتد الرجلان بدلات أنيقة لهذه المناسبة.

وتألَّقت "أمل" مُرتديةً فستان ماكسي ملوَّن من درجات البرتقالي والأرجواني وأسدلت شعرها الأسود المموَّج على جانبي كتفها. في حين ارتدت "ميشيل" قميص أبيض وبنطال أسود، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي. بينما تألَّقت "ماليا" مُرتديةً فستان شاطئي أسود وأسدلت شعرها وراء ظهرها.







الجدير بالذكر أن تواجد "أوباما" وعائلته في بحيرة كومو من أجل زيارة النجم وزوجته الجميلة في عقارهما الفاخر الواقع في لاجليو، ففي وقت سابق، توجهوا إلى منطقة الريفييرا الفرنسية الأسبوع الماضي، وقضوا وقتهم برفقة النجمين الإيرلنديين "بونو" و"ذا إيدج"، ويأتي ذلك بعد تخرج ابنتهما "ساشا" من المدرسة الثانوية.

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