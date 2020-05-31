من لاعب كرة قدم مشهور لرجل أعمال ذكي.. ديفيد بيكهام يستغل كل متر في قصره لتوسيع ممتلكاته شاهد ماذا فعل!

كشف نجم كرة القدم السابق "ديفيد بيكهام" عن مشاريعه المهنية التي أهلته لأن يكون رجل أعمال ناجح بعد اعتزاله كرة القدم.

وكشف سابقاً أنه سجل علامة تجارية لحماية اسمه من أجل استخدامها في افتتاح سلسلة الفنادق والمطاعم المقررة، وصرّح مصدر قريب: "ديفيد رجل أعمال ذكي ومثلما كان فطن في بناء علامته التجارية فإنه يتأكد من أنه يحمي مشاريعه المستقبلية".

ويخطط ديفيد الآن لبناء نفق كبير تحت منزله يمتد من المنزل إلى القبو وقد أخذ إذن التخطيط لبناء الممر تحت الأرض في قصره البالغ تكلفته 6 ملايين جنيه أسترليني بالإضافة إلى قبو نبيذ.

وبيّن وكلاء التخطيط للعقار في وثائق حصلت عليها Express.co.uk ما يلي: "يشمل التطوير للقصر قبواً جديداً تم بناؤه تحت الامتداد إلى مبنى المرآب الحالي مع ممشى مرتبط وهناك قبو آخر أسفله لتخزين النبيذ وهذا الاستخدام المقترح سيكون مرتبط بالمنزل الرئيسي".

ويبدو واضحاً أن ديفيد بيكهام يحاول توسيع ممتلكاته وثروته من خلال إنشاء فريق ميامي والإستاد الخاص بهم كما أنشأ سلسلة من الفنادق والمطاعم، وأصبح ديفيد سفيرا في فندق The Londoner قبل بضعة أشهر ، والذي سيفتتح في ماكاو ، الصين ، العام المقبل ، ويضم أيضًا مطعمًا من صديقه Gordon Ramsay.

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