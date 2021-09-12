مارتا حامد ،طليقة زوج أصالة نصري تخطف الأنظار.. والجمهور "أنجلينا جولي"!

تداولت الصفحات الفنية مجموعة صُور جديدة للسيدة مارتا حامد والتي هي طليقة الشاعر العراقي فائق حسن الزواج الحالي للمطربة السورية أصالة نصري.

مارتا حامد بدت غايةً في الجمال وهو أمر لم يشكل صدمة كبيرة للجمهور الذي كان قد شاهدها كموديل من خلال فيديو كليب ماجد المهندس "مو على كيفك" والذي صدر عام 2013 تقريباً. الصُور الجديدة لـ مارتا تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي وأثار جمال الزوجة السابقة لـ فائق حديث الجمهور لدرجة أن البعض شبهها بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.

مارتا حامد وأصالة نصري!

أيضاً المقارنات أخذت مكانها بين أصالة نصري الزوجة الحالية للشاعر العراقي وطليقته مارتا حامد وكان الإجماع حول أن الطليقة أجمل بكثير من أصالة وسخر البعض بتعليقات "أصالة في موقف ومنافسة صعبة".

بالعودة لعلاقة مارتا وفائق فقد كان حبهما قصير الأمد، إذ جاء زواجهما بعد ابتعاد فائق عن هذه المواضيع لسنوات إلا أنه وقع في حب الفتاة العراقية وتزوجها ليكسر العزوبية التي عاش بها. الزواج لم يستمر بشكله الصحيح ولم يثمر عنه أي أطفال وتم الإنفصال الرسمي بطريقة ودية بحسب المصادر.

أصالة نصري كانت هي المرأة الثانية في حياة الشاب العراقي وتم زواجهما بشكل سري وبعيد عن أعين الصحافة التي كانت قد أخذت حيز كبير من حياة الفنانة السورية خلال الفترة الماضية لعدة أسباب من بينها زيجاتها المتعددة.

المطربة السورية لم تعلن زواجها بشكل رسمي، إلا أن تداول صُور لها برفقة فائق يداً بيد أكدت الأخبار المتداولة، كما تم تداول صُورة أخرى قيل أنها من عقد قرانهما الذي تم بحضور المقربين منهما فقط ومن دون شوشرة.

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