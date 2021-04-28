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مواقف محرجة على السجادة الحمراء بين ليام هيمسورث ومايلي سايريس قبل طلاقهما!

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 08:03
مايلي سايريس وليام هيمسورث
مايلي سايريس وليام هيمسورث

نشر حساب popcultureangel فيديو خاص عبر "انستغرام" يظهر فيه الثنائي ليام هيمسورث ومايلي سايريس خلال تواجدهما على السجادة الحمراء معاً عام 2019.

وظهر الثنائي خلال حفل توزيع جوائز فانيتي فير حيث كان ليام ومايلي أمام الكاميرا خلال مقابلة على السجادة الحمراء، في عام 2019.

وبدات مايلي تقوم بحركات غريبة بمؤخرتها وتتأرجح امام ليام والكاميرا فبدا على النجم الأسترالي الإحراج بشكل واضح وكبير، وابتعد عنها وهو غير مرتاح.

وكان ليام يقول لها بطريقة متوترة ومحرجة: "لا تفعلي ذلك أتوسل إليكي لا تفعلي ذلك، أنت تخيفي الجميع على السجادة"، ثم توقفت مايلي محرجة ونظرت للكاميرا برقة.

وشارك الحساب أيضاً موقف محرج آخر، حيث انهما كانا في العرض الأول لفيلم Avengers: Endgame حيث حاولت مايلي الظهور بشكل مثير بينما وضع ليام يده على خصرها، لتقوم مايلي بدفع يده عنها بشكل واضح وبطريقة مزعجة وقد ابتسم ليام ابتسامة محرجة أمام الكاميرا.

Clingy: In yet another awkward pre-divorce moment, Miley tried to pose seductively while Liam clung to her waist at the Avengers: Endgame premiere

Bubbling tensions: The visibly annoyed pop star pushed her husband's hands away, while he gave an embarrassed grin

وتقدّم ليام ومايلي بطلب الطلاق بعد اربعة اشهر من هذه المواقف، حيث تبيّن أن هذه المواقف قد كانت السبب في طلاقهما.

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