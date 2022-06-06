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موسم الانفصالات.. شائعات حول انفصال مايكل جوردان عن حبيبته لوري هارفي

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 07:05
مايكل جوردان و لوري هارفي
مايكل جوردان ولوري هارفي

أكّدت مصادر مقربة من الثنائي الهوليوودي "مايكل بيي جوردان" وحبيبته عارضة الأزياء"لوري هارفي" أخبار انفصالهما عن بعضهما البعض، بعد عام ونصف تقريباً من بدء علاقتهما.

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وتحدث المصدر المقرب عن هذه العلاقة والانفصال وقال: "لقد أمضى الثنائي أوقات رائعة واخرجا أفضل ماعندهما لبعضهما البعض، وإن كل من مايكل ولوري حزينان على الانفصال ويحبان بعضهما البعض".

مايكل بي جوردن

وبالرغم من الشائعات الكثيرة المنتشرة وتصدّر اسمهما لمواقع التواصل الاجتماعي فإنه لا يوجد شيء رسمي يؤكد خبر الانفصال من قبل الطرفين حيث انهما ما زالا ملتزمان الصمت ولم يصدر اي بيان رسمي منهما 

وخلال وقت سابق كان مايكل بيي جوردان قد أعلن عن علاقته بلوري هارفي وذلك من خلال الظهور الأول لهما على السجادة الحمراء في بيفرلي هيلز يوم  27 مارس

يُشار إلى ان النجمة لوري وهي  ابنة النجم الهوليوودي العالمي "ستيف هارفي" كانت قد تواجدت في مهرجان كان الذي اقيمت فعالياته مؤخرًا بمفردها حسث ظهرت على السجادة الحمراء دون مايكل جوردن مما عزز شائعات الانفصال

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وحرص الثنائي خلال فترة علاقتهما على نشر العديد من الصور الرومانسية التي تجمتعهما والتاكيد على متانة علاقتهما وقوتها.

وعلى صعيد مختلف كان الفنان مايكل جوردان قد حصد لقب الرجال جاذبية على وجه الأرض  في عام 2020 من قبل مجلة بيبول الامريكية وابدى حينها الفنان الأمريكي سعادته لحصوله على هذا اللقب

 

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