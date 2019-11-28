ميشيل أوباما تنشر صورةً عائلية مذهلة.. ورسالة تهنئة للشعب الأمريكي بمناسبة عيد الشكر

نشرت السيدة الأولى سابقاً "ميشيل أوباما" صورةً عبر حسابها الخاص على تويتر تظهر فيها مع عائلتها زوجها الرئيس السابق باراك وابنتيهما ساشا وماليا.

وتمنت عائلة أوباما لأميركا عيد شكر سعيد إذ التقطت الصورة بالقرب من منزلهم في العاصمة واشنطن في الربيع الماضي وقبل ساعات من ذهاب ساشا إلى حفلة موسيقية في مدرستها الثانوية، وعلّقت ميشيل على الصورة: "من عائلتنا إلى عائلتك عيد شكر سعيد".

وظهر باراك وهو يرتدي قميص أبيض مخطط مع بنطال رمادي بينما كانت الابنة الكبيرة ساشا متألقة بفستانها الأسود الساتان من اجل الحفلة الموسيقية أم ميشيل فقد ارتدت فستان باللونين الابيض والأسود بالإضافة إلى ماليا التي ارتدت فستان باللون الأزرق.

ومنذ أن غادر الرئيس أوباما البيت الأبيض حافظ على انشغاله بحياته الخاصة فبالرغم من أنه اتخذ قراراً بالإستقرار في واشنطن العاصمة إلا انه بقي بعيداً عن السياسة.

وأنشأ باراك مؤسسة خيرية مقرها في شيكاغو تهدف إلى إلهام وتمكين وربط الناس لتغيير عالمهم من خلال عقد دورات تدريبية للقيادة في المجتمعات، أما ميشيل فقد أصدرت كتاب Becoming والذي حطّم الأرقام القياسية بالمبيعات.

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