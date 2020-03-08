ميغان بإطلالة هوليوودية نارية بقيمة 4 آلاف دولار.. وهاري بالأحمر أيضًا!

بعد أن أمضت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" شهرين في أمريكا لشمالية بعيدًا عن لعائلة المالكة البريطانية، عادت من جديد مبهرةً الجميع بسحرها الهوليوودي على السجادة الحمراء في قاعة ألبرت هول الليلة الماضية، واختارت إطلالة تكمِّل ما ارتداه زوجها الأمير "هاري".

خطفت "ميغان ماركل"، البالغة من العمر 39عامًا، الأنظار بإطلالة من توقيع العلامة التجارية العلمية "صافيا" مُرتديةً فستان أحمر طويل من قماش الكريب انسدل بانسيابية على جسدها الرشيق مانحًا إياها لمسة دراماتيكية جذابة بلغ تكلفته 1.3 ألف جنيه استرليني، وجاء متصلًا بكب قصير انسدل مغطيًا كتفيها.

وأكملت الحسناء إطلالتها مُعتمدة مكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه نود، والقليل من أحمر الخدود، في حين أسدلت شعرها الحريري الأسود وراء كتفها.





ولا تكتمل إطلالتها المشتغلة نارًا إلَّا بكلاتش حمراء حريرية من توقيع Manolo Blahnik بقيمة 1.260 جنيه استرليني، وأقراط حمراء من Simon Rocha بقيمة 250 جنيه استرليني، بالإضافة إلى انتعالها حذاء ذي كعب علٍ أحمر اللون من العلامة التجارية " Gianvito Rossi " بقيمة 510 جنيه استرليني.

ويأتي إختيارها هذا اللون المفعم بالقوة تماشيًا مع الزي الذي ارتداه زوجها الأمير"هاري" كقائد جنرال للقوات المارينز الملكية.



ويبدو واضصأ ان هذا الثوب الجريء والملوكي هو الأسلوب المفضل لـ"ميغان"، حيث ارتدت تصميمًا مشبهًا له باللون الأزرق خلال زيارتها الملكيةإلى فيجي، إذ خطفت الأنظار بفستانها الأزرق ذو العباءة الطويلة من توقيع ذات العلامة التجارية البريطانية " SAFiYAA " وبلغت تكلفته 1.095 جنيه استرليني، حيث أبرَّز الفستان بطنها الصغير لأنها كانت فيالأشهر الأولى من الحمل، وتناغمت الأقراط الألماسية مع الإطلالة الفخمة بشكل مثالي.



وفي وقت سابق، شارك دوق ودوقة ساسكس في أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية، إذ حضرا حفل توزيع جوائز "صندوق إنديفور"، الذي يحتفل بالجنود الجرحى والمرضى الذين شاركوا في تحقيق إنجازات رياضية ومغامرات.

ويعد ذلك أول ظهور رسمي لهما معا منذ إعلان تخليهم رسميًا عن وضعيهما، كعضوين رفيعي المقام في العائلة المالكة البريطانية، في شهر يناير المضي.



