ميغان تتصدر قائمة المتسلقين الاجتماعيين بسبب زوجها هاري

منذ زواجها من الأمير "هاري"، انتشرت شائعات تفيد أن "ميغان ماركل" تحاول استغلال الحالة الاجتماعية لزوجها ومكانته كأمير من العائلة المالكة البريطانية لمصلحتها الشخصية، وخاصة أنها تحوَّلت من ممثلة أمريكية إلى دوقة.

وقد تصدر اسم دوقة ساسكس "ميغان ماركل" قائمة المتسلقيين الاجتماعيين البريطانيين وفقًا لمجلة "تالتر" الاجتماعية، حيث اعتبر زواجها من الأمير "هاري" دليلًا قاطعًا على ذلك.

وزعمت المجلة أن "ميغان" تعتقد أن دورها كدوقة ينطوي في دفع العائلة المالكة لعيش القرن الواحد والعشرين، ويكون ذلك عبر ارتداء الماركات العالمية مثل "رالف آند روسو".

وفي وقت سابق، اعتبرت المجلة دوقي كامبريدج "كيت ميدلتون" و"ويليام" من أقوى الثنائيات في المملكة المتحدة، بينما لم تضم اسم "ميغان" و"هاري" بسبب شائعات خلافاتهما وصراعهما مع "ميدلتون" و"ويليام".

واحتل المركز الثاني السياسي البريطاني "جون بيركو"، تليه عارضة الأزياء "جيري هول" ذات الـ63 من عمرها، وفي المرتبة الرابعة الرسام البريطاني "كيث تيسون"، تليه الاقتصادية البريطانة "شارون وايت".









وهذه لا تعتبر المرة الأولى التي توصف "ميغان" بالمتسلِّقة، ففي وقت سابق، هاجم مقدم البرنامج البريطاني "بيرس مورغن" صديقته السابقة "ميغان ماركل" مُشيرًا أنها تعاملت معه لمصلحة في نفسها وتظاهرت بأنها صديقته لكي تحفر طريقها إلى الشهرة، لكنها بعدما قابلت الأمير "هاري" نكرته واعتبرته كخيال لا وجود له.

وقال: "خضت تجربة خاصة معها (ميغان)، وعلي أن أكون صادقًا لم تكن تجربة رائعة، كنت أعرفها منذ حوالي العام ونصف العام، كانت علاقتي بها جيدة، لكن فجأة التقت بشخص أكثر أهمية، فتحوَلتُ إلى شبح على الفور."

وأشار أن معاملتها له كانت تليق بممثلة من الصف الثاني تُحاول استغلال الفرص والتصرف بذكاء وحنكة للوصول إلى القمة.

يُذكر أن الصديقين القديمين التقيا وتعرفا على بعضهما البعض بعدما أرسلت "ميغان" لمقدم البرنامج رسالة تشكره على متابعته لها عبر موقع "تويتر" ومُشيرةً إلى أنها أشد المعجبين به، ثم التقيا في لندن.