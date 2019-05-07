ميغان ماركل آخرهن.. إليك نجمات أنجبن بعد سن الـ35

الأمومة حلم يراود كل سيدة، وفي حين تختار أو تفضل الكثيرات الانجاب في سن صغير، هناك أخريات يفضلن الانجاب لاحقًا في منتصف الثلاثينات أو فيما فوق، وبالإضافة إلى أن بعض السيدات والمشاهير اخترن تأجيل إنجاب للأطفال، هناك أخريات كافحن ومررن بالعديد من المشاكل حتى رُزقن أخيرًا بأطفالهن.

ومن خلال مجلتي "سلايس" و"هاربرز بازار"، بالإضافة إلى مجلة "بيبول"، نقدم لكِ مشاهير ونجمات أنجبن بعد سن الـ 35 ولم يكن العمر عائقًا أمام أمومتهن:

ميغان ماركل

يعد يوم 6 مايو مميزًا للغاية، حيث شهد ولادة طفل دوق ودوقة ساسكس المُنتظر بعد ترقب طويل، ويجدر بالذكر أن ميغان استقبلت أول مولود لها وهي في الـ 37 عامًا من عمرها، وكما هو متوقع ستصبح ميغان أمًا رائعة.

كيت ميدلتون

في 23 أبريل العام الماضي، أنجبت دوقة كامبريدج طفلها الثالث، الأمير لويس، وكانت تبلغ حينها 36 عامًا.

رايتشل ماك أدامز

في حين أن رايتشل أخفت خبر إنجاب طفلها الأول عن الصحافة، إلا أن التقارير كشفت أنها استقبلت مولودها الأول خلال أبريل 2018، حيث كانت تبلغ حينها 39 عامًا، وحتى الآن لا يُعرف اسم طفلها.

بروك شيلدز

لدى الممثلة الأمريكية ابنتين، "روان" (15 عامًا) أنجبتها في 2003 وكانت تبلغ حينها 38 عامًا، كما أنجبت ابنتها الثانية "غرير" (13 عامًا) خلال عام 2006، عندما كانت في الـ 41 عامًا من عمرها، وكشفت بروك سابقًا أنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة خلال فترة حملها الأولى.

إيفا لانغوريا

لم يكن العمر عائقًا أمام الممثلة الأمريكية لتحقق حلم الأمومة، حيث أنجبت أول مولود لها في عمر الـ 42، وهو "سانتياغو إنريكي" يبلغ من العمر 10 أشهر.

جينيفر لوبيز

خلال عام 2008، أنجبت "جي لو" طفليها التوأم "ماكس" و"إيمي" من زوجها السابق "مارك أنتوني" في سن الـ 38 عامًا.

غوين ستيفاني

خلال فترة زواجها من عازف القيثارة "جافن روسدالي"، أنجبت المغنية الأمريكية ذات الأصول الإيطالية مولودها الأول "كينغستون" عندما كانت في الـ 36 من عمرها في 2006، ثم أنجبت طفلها الثاني "زوما" بعد ذلك بعامين، قبل انجابها "أبوللو بووي" في 2014 عندما كانت في الـ 41 من عمرها.

سيلين ديون

بعد عدة محاولات والخضوع للحقن المجهري 6 مرات، أنجبت سيلين ابنيها التوأم "نيلسون" و"إيدي" في سن الـ 42 عامًا، بعد 9 سنوات من انجابها ابنها الأول "رينيه تشارلز".

ماريا كاري

كانت ماريا في الـ 41 عامًا من عمرها عندما أنجبت طفليها التوأم "موروكون" و"مونرو"، وذلك بعد صراع طويل مع علاجات الخصوبة عقب تعرضها للإجهاض.

درو باريمور

خلال فترة زواجها من الممثل "ويل كوبلمان"، استقبلت درو أول مولودة لها "أوليف" في 2012، في سن الـ 37 عامًا، قبل إنجابها طفلتها الثانية "فرانكي" في 2014.

سلمى حايك

عندما كانت في الأربعين من عمرها، رُزقت سلمى حايك بطفلتها الأولى "فالنتينا" خلال عام 2008.

ميريل ستريب

بالإضافة إلى إنجابها "هنري" و"مامي" قبل سن الـ 35، أنجبت ميريل ابنتها "غريس" في سن الـ 37 عامًا، بينما أنجبت "لويزا" في سن الـ 42 عامًا في يونيو 1991.

نيكول كيدمان

خلال فترة زواجها من توم كروز، تبنت نيكول "إيزابيلا" و"كونور"، ولكنها أنجبت من زوجها "كيث أربان" ابنتهما "صنداي روز" عندما كانت في الأربعين من عمرها في 2008، وأنجبت بعد ذلك بعامين، ابنتها "فيث".

جوليان مور

كانت جوليان في الـ 37 عامًا من عمرها عندما أنجبت ابنها "كايلب" في 1997، قبل إنجاب ابنتها "ليف" في 2002.

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