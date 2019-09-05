ميغان ماركل تُنهي إجازة الأمومة.. وهذه أول فعالية رسمية لها!

تستعد دوقة ساسكس ميغان ماركل للعودة من إجازة أمومتها الأسبوع المقبل حيث ستحضر حدثاً يوم الخميس المقبل الموافق 12 سبتمبر لإطلاق خطها الجديد للملابس النسائية بالتعاون مع مؤسسة Smart Works.

وستكون هذه أول مشاركة رسمية لدوقة ساسكس بعد ولادة طفلها آرتشي وندسور في مايو وسيكون مبيعات الخط الجديد لصالح المؤسسة الخيرية حيث تم الإعلان عنه بعد إصدار مجلة Meghan's Vogue.

وفي الشهر الماضي نشرت ميغان فيديو من وراء الكواليس أثناء العمل بالملابس في مؤسسة Smart Works عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث عملت بالتعاون مع العلامات التجارية Jigsaw و John Lewis and Partners بالإضافة إلى صديقتها المصممة ميشا نونو لإنشاء سلسلة من الملابس معروفة باسم " capsule" والتي يمكن ارتداؤها في مكان العمل.

وتم تصميم الملابس لتزويد موظفين المؤسسة بالضروريات الأساسية التي يحتاجون إليها أثناء حضورهم المقابلات بما في ذلك القمصان والبناطيل والفساتين والحقائب، كما أنه لكل قطعة سيتم بيعها سيتبرّع بواحدة مقابلها لصالح المؤسسة الخيرية لدعم النساء الأخريات لنجاحهن.

ومن الجدير بالذكر أنه اثناء إجازة الامومة تعرّضت ميغان ماركل والأمير هاري للهجوم الشديد بسبب استخدامهما طائرات خاصة أثناء سفرهما.

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