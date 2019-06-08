ميغان ماركل تعود من إجازة الأمومة دون الطفل آرتشي.. ما المناسبة التي تحضرها؟

عادت دوقة ساسكس ميغان ماركل من إجازة الأمومة للمشاركة في الإحتفال الرسمي لعيد ميلاد جلالة الملكة Trooping the Colour إلى جانب الأمير هاري، وكان هذا أول ظهور علني لها منذ كشفها عن طفلها الملكي آرتشي أمام العالم.

وبدت ميغان متألقة عند دخولها لقصر باكنغهام، حيث تم نقلها مع الأمير هاري في عربة خيول للإنضمام إلى العائلة المالكة لمشاهدة العرض، وتواجدت كيت ميدلتون وكاميلا في نفس العربة، إذ تبادلت ميغان الحديث معهما، ولكن لسوء حظ الجماهير فإن ميغان لم تحضر طفلها الجديد معها.

ظهرت دوقة ساسكس بإطلالة مشرقة، بفستان كحلي من Givenchy، وقبعة بتوقيع نويل ستيوارت، لكن ما لفت نظر الجماهير هو خاتمها الجديد الذي كانت تضعه، حيث تم اكتشاف وجود خاتم ثالث إلى جانب خاتمي زفافها وخطوبتها، ويرجّح المتابعين أن هذه القطعة هي هدية من زوجها الأمير هاري بمناسبة ميلاد الطفل آرتشي.

وفي عربة أخرى تجرها الخيول كانت الأميرة يوجين وزوجها جاك، بالإضافة إلى الاميرة بياتريس، وفي النهاية وصلت الملكة في موكب ممتلىء بالحراسة وهي ترتدي فستاناً فضياً.

خلال وقت لاحق، تجمعت العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة عرض طيران سلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تضمنت طائرات حديثة بألوان مختلفة.

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