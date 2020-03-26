ميغان ماركل تمنع هاري من رؤية والده المصاب بكورونا.. بدلًا من ذلك تقرر إنقاذ كلب!



منعت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" زوجها الأمير "هاري" من السفر، بما في ذلك العودة إلى المملكة المتحدة لرؤية والده المريض الأمير "تشارلز"، حسبما أفاد مصدر حصريًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال ممثلو العائلة المالكة البريطانية في بيان رسمي إن نتائج فحوصات الأمير "تشارلز" (71 عامًا) بيَّنت أنه مصاب بفيروس كورونا، ويتواجد حاليًا في العزل الصحي في قلعة بالمورال في اسكتلندا مع زوجته "كاميلا".



وقال المطلعون إن "ميغان ماركل"أخبرت "هاري" أنها لن تسمح له بالسفر في أي ظرف من الظروف، عوضًا عن ذلك فلا يزال "هاري" على تواصل مع والده، وبالتأكيد كلاهما محبطين ويريدان تقديم المساعدة.

وأوضحت "ميغان" أن تفشي الفايروس جمع أفراد العائلة وزاد تلاحمهما، كما أن علاقة "هاري" وشقيقه "ويليام" عادت إلى ما كانت عليه، كما عبَّرت عن سعادتها لمقدرته على رؤيتهم قبل بدء هذه الأحداث الصعبة.



وكان "هاري" قد التقى بوالده في وقت سابق من هذا الشهر، حيث شوهدا معًا في خدمة الكومنولث السنوية في دير وستمنستر في لندن بتاريخ 9 مارس.

وعلى صعيد آخر، تنوي "ميغان" تبني كلبًا جديدًا من فصيلة لابردور من أجل المساعدة في تخفيف الضغط على ملاجئ الحيوانات المحلية ومجموعات الإنقاذ، وحثت أصدقاءها على القيام بنفس الشيء.



ويجدر الإشارة إلى أن الثنائي الملكي متحصنان في قصرهما الواقع على على فانكوفر برفقة طفلهما "آرتشي"، ويتخذان كافة الاحتياطات ويجبران طاقم عملها على اتباع بروتوكولات صارمة بشأن النظافة وارتداء قفازات اللاتكس.

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