ميغان ماركل تنشر صورة "كيوت" لبيبي آرتشي.. وتحية لديانا في عيد الأم

نشر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل صورة جديدة للطفل آرتشي هاريسون أمس الأحد، حيث احتفلا لأول مرة بيوم الأم مع ابنهما، وتظهر الصورة قدميه الجميلتين فقط.

وكشفت الصورة قدمي الطفل وهما محمولتان على أيدي والدته ميغان، مع وجود الزهور في الخلفية، والتي يمكن رؤيتها بوضوح، إذ إنها الزهور المفضلة لوالدة الأمير هاري الرّاحلة "الأميرة ديانا"، ولكن هناك احتمال أن تكون خلفية الزهور عبارة عن تكريم لوالدة ميغان أيضاً، التي تقيم حالياً مع العائلة المالكة الصغيرة، حيث تم الكشف سابقاً أن لقب ميغان لدى والدتها هي "الزهرة".

وخلال أقل من نصف ساعة حصلت الصورة على أكثر من نصف مليون إعجاب، حيث أرفقت الصّورة برسالة جاء فيها: "أشيد بجميع أمهات اليوم، الماضي، والمستقبل، واللواتي سيصبحن أمهات، نحن نحتفل بكل واحدة منكن"، كما أُضيف: "اليوم هو عيد الأم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، والعديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، وهذا هو يوم الأم الأول لدوقة ساسكس"، وانغمر المنشور بالكثير من تعليقات المشاهير من أصدقاء ميغان الذين تمنوا لها يوماً سعيداً في أول عيد أم، كما تم المشاركة في الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس مقاطع من قصيدة "Lands".

وتعد هذه الصورة هي الأولى التي يشارك فيها ثنائي ساسكس طفلهما آرتشي منذ إعلان ولادته رسمياً، في الأسبوع الماضي في قاعة سانت جورج، قبل وقت قصير من إعلان اسمه.

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