ميغان ماركل تُكرر إطلالة ارتدتها العام الماضي.. وهاري يصلح حذاء طفلة صغيرة (صور)

دائمًا ما تلفت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" الأنظار إلى إطلالاتها الأنيقة والعصرية والمتجددة من أشهر العلامات التجارية، لكنها في بعض الأحيان تعيد تكرار ارتداء ملابس قديمة اعتمدتها في فعاليات سابقة.

وصلت "ميغان ماركل" وزوجها الأمير "هاري" إلى المفوضية العليا البريطانية في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا لحصور حفل الاستقبال الذي أقيم على شرفهما، واختارت للحدث فستان كاكي مُخطط يذكرنا بالذي اختارته في جولتها الملكية إلى استراليا العام الماضي.













تألَّقت الممثلة الأمريكية السابقة مُرتديةً فستان ماكسي أنيق مخطط طوليًا باللونين الأبيض والكاكي بالإضافة إلى وشحات من اللون البيج من توقيع مصمم الأزياء الاسترالي "مارتن غرانت" بلغ قيمته 1.148 دولار أمريكي، واعتمدت تسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها.

هذه الإطلالة هي ذاتها التي ارتدها "ميغان" في جولتها على شاطئ بوندي الشهير للمشاركة في فعالية (فلورو فرايدي) العام الماضي، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية، حيث قررت هي وزوجها خلع حذائهما والسير على الرمال حافيا القدمين.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة لطيفة ومتواضحة من الدوقين، حيث اخفضا جسديهما لمساعدة فتاة كانت تواجه مشكلة مع حذائها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُكرر فيها "ميغان" إطلالاتها، فقد تألقت بفستانها الأزرق البسيط من العلامة التجارية Veronica Beard الذي ارتدته في تونغا في شهر أكتوبر الماضي أثناء حملها بـ"آرتشي".





