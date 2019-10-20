ميغان ماركل رئيسة الولايات المتحدة والأمير هاري "السيدة الأولى".. حقيقة أم خيال؟

أولاً عارضة أزياء ثم نجمة مسلسل تلفزيوني على Netflix والآن دوقة ساسكس، فهل تستعد ميغان ماركل لأن تصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك؟

إن هذه الفكرة الغربية هي حديث حفلات العشاء في نهاية الأسبوع، ففكرة أن تصبح ميغان رئيسة الولايات المتحدة هو نص يتم عرضه حول شبكات التلفزيون الكبرى من بينها.

وتم تحديد ما يقارب العشر سنوات في المستقبل من أجل هذه الفكرة حيث يحتمل أن يكون دوقا كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون الملك وملكة المملكة المتحدة، وفي تلك الأثناء لا يوجد ضرورة لوصف ما سيحدث للأمير تشارلز أو الملكة وستكون المفاجأة في أن تكون ميغان ماركل رئيسة الولايات المتحدة والأمير هاري "السيدة الأولى".

وبحسب مصادر قريبة فإن النص بين يدي شركة إنتاج ومن صناعة التلفزيون البريطاني، وتأتي هذه الشائعات من نفس المصادر التي كانت قد جلبت شائعة مواعدة الأمير هاري لنجمة أمريكية خلال وقت سابق.

ويعد النص المشاهدين بمجال كبير للتسلية التي تشمل استضافة الملك ويليام والملكة كيت رئيسة الولايات المتحدة ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري في وليمة رسمية.

لقد حدثت أشياء غريبة بالفعل فمن كان يظن أن نجمة تلفزيونية يمكنها أن تصبح دوقة ساسكس وتحصل على وظائف ملكية؟، لذا من الممكن حدوث ذلك.

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