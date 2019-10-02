ميغان ماركل في جامعة جوهانسبيرغ.. وهذا ما يقرّبها من قلوب الأفارقة

وصلت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" صباح يوم أمس إلى جامعة جوهانسبرغ لمناقشة قضايا التعليم العالي، والتحديات التي تواجه الشابات في تحصيله.

ورحّبت سوزانا جلافان بميغان لحظة وصولها وهي تلوّح للجماهير بينما كانت الريح تحرك شعرها وفستانها الذي جاء باللون البيج من مجموعة Banana Republic بقيمة 95 جنيه إسترليني، ثم التقت البروفيسور ماروالا رئيس الجامعة.

وحاولت الدوقة الحصول على ملاحظاتها أثناء الإعلان عن منح دراسية جديدة وجامعية، حيث قالت: "سأستخدم بطاقات الملاحظة اليوم للتسجيل لأن الفشل غير مسموح".

وصرّح البروفيسور ماروالا بعد زيارتها بقوله: "أحب الناس ميغان نظراً لكونها ملهمة كبيرة للمرأة ولأنها سوداء من جهة أخرى"، وأضاف: "إذا كنت ترغب في إطعام قرية فعليك بجعل السلطة بيد المرأة".

وفي هذه الأثناء تواجد الأمير هاري في مالاوي في آخر أعماله، وسيعود إلى جنوب إفريقيا بعد ظهر اليوم لرؤية زوجته وابنه آرتشي، إذ لم يتواجد بجوارهما منذ يوم الأربعاء الماضي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: