ميغان ماركل نسخة طبق الأصل من الأميرة ديانا في "إحياء ذكرى أبطال الحروب" (بالصور)

ارتدت دوقة ساسيكس الأميرة ميغان ماركل ثوبًا أسود كالذي ارتدته الأميرة ديانا منذ 28 عامًا في إحياء ذكرى أبطال الحروب.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأميرة ميغان ماركل ارتدت معطفًا ثقيلًا على فستان أسود بعنق مستدير وقبعة بشريط جلدي باللون الأسود من مجموعة مصممة الأزياء الأنجليزية ستيلا مكارتني، يوم الأحد في "سينوتف" وهو مقبرة فارغة كرمز للوفاء للأبطال وجنود الحرب المجهولين وهو كالثوب الذي ظهرت به الأميرة ديانا في نفس المناسبة في عام 1991 وكأن ميغان تستحضر معها الأميرة الراحلة في هذا الحدث.









ونقلًا عن صحيفة "فوكس نيوز" فإن سعر الإطلالة يتراوح بين 1900 و2500 دولار، وانضمت ماركل في هذا الحدث إلى كونتيسة ويسيكس صوفي هيلين ريز وهي زوجه الأمير إدوارد والأميرال السير تيموثي لورانس نائب الامير تشارلز.

على الرغم من مرور سنوات على رحيل الأميرة ديانا إلا أنها مازلت تعد واحدة من ايقونات الموضة، والجدير بذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان ماركل ملابس طبق الأصل للأميرة ديانا، فعلى ما يبدو أن ميغان تستوحي أغلب إطلالتها من أميرة القلوب منذ أن ارتبطت بالأمير هاري.



ظهرت ميغان في عدة مناسبات بإطلالات شبيهه ومطابقة في بعض الأوقات للأميرة ديانا وعلى سبيل المثال: أثناء حضورها لأحد المناسبات في مدينة بيركينهيد في يناير2019 بإطلالة مشابهة للتي ظهرت بها الأميرة ديانا في شهر نوفمبر لعام 1989في مدينة هونج كونج ، وارتدت ثوب وردي في ال 9 من يونيو لعام 2018 يشبه الثوب الذي ارتدته الأميرة ديانا في الأرجنتين في شهر نوفمبر لعام1995.

وظهرت ميغان لأول مرة بعد ولادتها لطفلها الأول أرتشي في مايو لعام 2019 وهي ترتدي نفس الثوب الذي ارتدته الأميرة ديانا أثناء تواجدها في معبد هندوسي في لندن في يونيو لعام 1997.

وعلى ما يبدو أن الأميرة ميغان ماركل بدأت تخطي أزمتها مع الإعلام والصحافة بعد ان ظهرت وهي متأثرة في الفيلم الوثائقي الأخير عن كم الشائعات والأقاويل المغرضة التي تتعرض لها منذ انضمامها للقصر الملكي.

وهنا مجموعة من الإطلالات التي تشابهة بها ميغان ماركل مع حماتها الراحلة:











































