ميغان ماركل وكيت ميدلتون تتألقان بالأسود حزناً.. والملكة تأخذ الأخيرة إلى صفها

حضر المئات من أفراد القوات المسلحة إلى جانب مجلس الوزراء والقادة الدينيين وممثلي الكومولث إلى خدمة في النصب التذكارية في القاعة البيضاء في وسط لندن.

وفي صباح يوم أمس الأحد وقف الجميع دقيقة صمت قبل أن تنطلق المدفعية الملكية حيث بدء أفراد العائلة المالكة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية.

وتبع دوقا كامبريدج وساسكس والدهما في وضع أكاليل الزهور بينما كانت زوجاتهما على الشرفة تشاهدان الاحتفال من شرفتان منفصلتان واحدة ضمت الملكية وكيت ميدلتون ودوقة كورنوول والأخرى ميغان ماركل وصوفي حسب ترتيب الأسبقيات.

وكانت النساء متألقات باللون الأسود حداداً على الأرواح، فاختارت ميغان معطف من الصوف مزيّن بحزام بقيمة 1545 جنيه أسترليني من مجموعة كاثرين ووكر، نسّقتها مع قبعة سوداء عريضة.

أما كيت فكانت بنفس مستوى أناقة نظيرتها ميغان حيث ارتدت معطف من الصوف مستوحى من ملابس الجيش وقبعة ناعمة وأكملت مظهرها بالأقراط اللؤلؤية البيضاء.

ويشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة Kohima في الهند و Monte Cassino في إيطاليا حيث أشاد رئيس الوزراء بعمل القوات المسلحة عبر التاريخ.

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