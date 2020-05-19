ميغان وهاري سيكونان جيران لعائلة من أصول فلسطينية.. وعقار فاخر على الطريق

في حين أن الأمير "هاري" وزوجته دوقة ساسكس "ميغان ماركل" يمتلكان أصدقاء كُثر من أشهر النجوم العالميين، بما في ذلك؛ "أوبرا وينفري"، "جايل كينغ"، "أمل علم الدين" و"جورج كلوني"، بالإضافة إلى لاعبة كرة السلة البريطانية "سيلينا ويليامز"، فيبدو أن شخصية بارزة أخرى قد تنتقل للعيش إلى جوارهم.
يقال أن والد عارضتي الأزياء الأمريكيتين ذوات الأصول الفلسطينية "جيجي وبيلا حديد" سيعمل على بناء قصر ضخم عملاق بجوار العقار الذي يقيم فيه الزوج الملكي بمدينة بيفرلي هيلز، حيث يعود العقار للممثل الأمريكي "تايلر بيري" ويبلغ قيمته 18 مليون دولار.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُقال أن قطب العقارات الشهير "مجمد حديد" يمتلك أرضًا تبلغ مساحتها 100 فدان على جانب التل بالقرب من المكان الذي يختبئ فيه دوق ودوقة ساسكس حاليًا.
وبحسب ما ورد يخطط "حديد"، البالغ من العمر 71عامًا، في بناء عقار "ضخم" بمساحة 55 ألف قدم مربع على الأرض، ويشمل 15 غرفة نوم و 22 حمامًا ومسبحين في أربعة طوابق.
يذكر أن "ميغان" و"هاري" انتقلا برفقة طفلهما من كندا إلى مدينة لوس أنجلوس بعد تخليهما عن حياتهما الملكية.
"Duck! Rabbit!" with Meghan, The Duchess of Sussex (and Harry, The Duke of Sussex behind the camera), read to their son Archie for his 1st birthday. Happy Birthday, Archie! . Thank you #DuchessMeghan for helping us to raise urgent funds for our coronavirus appeal by reading "Duck! Rabbit" by @akrfoundation, illustrated by @tlichtenheld (published by @chroniclekidsbooks). . As the world grapples with the coronavirus pandemic, children’s lives are being turned upside down. By donating to Save with Stories, you can support the most vulnerable families in the UK and around the world by helping to provide early learning packs, supermarket vouchers, essential household items and virus protection. . Please donate today by visiting our website. Link in bio. . Or you can text STORIES to 70008 to give a one-off donation of £5. . Together, we can help families get through this. . You can only donate via text from a UK mobile. You’ll be billed £5 plus standard rate text message. We receive 100% of your donation. By texting STORIES you agree to calls about fundraising appeals, campaigns, events and other ways to support. Include NO PHONE to opt out of calls. Queries? 02070126400. Read our Privacy Policy savethechildren.org.uk/privacy The Save the Children Fund is a charity registered in England and Wales (213890) and Scotland (SC039570) . #SaveWithStoriesUK #SaveWithStories #GrowingThroughThis
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