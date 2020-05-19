ميغان وهاري سيكونان جيران لعائلة من أصول فلسطينية.. وعقار فاخر على الطريق

في حين أن الأمير "هاري" وزوجته دوقة ساسكس "ميغان ماركل" يمتلكان أصدقاء كُثر من أشهر النجوم العالميين، بما في ذلك؛ "أوبرا وينفري"، "جايل كينغ"، "أمل علم الدين" و"جورج كلوني"، بالإضافة إلى لاعبة كرة السلة البريطانية "سيلينا ويليامز"، فيبدو أن شخصية بارزة أخرى قد تنتقل للعيش إلى جوارهم.

يقال أن والد عارضتي الأزياء الأمريكيتين ذوات الأصول الفلسطينية "جيجي وبيلا حديد" سيعمل على بناء قصر ضخم عملاق بجوار العقار الذي يقيم فيه الزوج الملكي بمدينة بيفرلي هيلز، حيث يعود العقار للممثل الأمريكي "تايلر بيري" ويبلغ قيمته 18 مليون دولار.



وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يُقال أن قطب العقارات الشهير "مجمد حديد" يمتلك أرضًا تبلغ مساحتها 100 فدان على جانب التل بالقرب من المكان الذي يختبئ فيه دوق ودوقة ساسكس حاليًا.

وبحسب ما ورد يخطط "حديد"، البالغ من العمر 71عامًا، في بناء عقار "ضخم" بمساحة 55 ألف قدم مربع على الأرض، ويشمل 15 غرفة نوم و 22 حمامًا ومسبحين في أربعة طوابق.

يذكر أن "ميغان" و"هاري" انتقلا برفقة طفلهما من كندا إلى مدينة لوس أنجلوس بعد تخليهما عن حياتهما الملكية.