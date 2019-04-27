ميلانيا ترامب تتعرض للسخرية في عيد ميلادها الـ49.. ما السبب؟!

احتفلت سيدة أميركا الأولى "ميلانيا ترامب" بعيد ميلادها التاسع والأربعين، لكنها لم تكن تعلم أن يوم ميلادها سيكون محط سخرية الجميع، وذلك بعدما هنأ البيت الأبيض السيدة الأولى بوضع صورة محرجة لها وهي جالسة على الأريكة بمفردها.

وكانت هذه الصورة قد التقطت لميلانيا في الشهر الماضي، أثناء اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء التشيكي، حيث كانت ترتدي جاكيتاً باللون الأخضر، أثناء جلوسها على أريكة باللون البيج لوحدها وهي تنظر نحو أحد ما، فلم يستطع الناس مقاومة الانتقال إلى "تويتر" للسخرية من الخيار الغريب للصورة.

وقد ألهمت هذه الصورة نشطاء الإنترنت والذين حولها لعدد من الـ memes التي تستخدم لوصف صورة تنتشر بسرعة من شخص لاخر عبر الانترنت، حيث أظهرت ميلانيا وهي تحتضن الجميع بما فيهم فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولإضافة المزيد من السخرية وضعوا المصورون المحيطون بها وهم يركزون على رئيس الوزراء التشيكي وليس عليها، بالإضافة إلى وضع مستشارة البيت الأبيض "كيلاني" وهي جالسة على الأريكة بجانبها.

وغمر الـ "تويتر" الكثير من التعليقات، ومنها "لماذا اخترت هذه الصورة؟..كل شيء بمفرده"، بينما علّق شخص آخر "ميلانيا ترامب جالسة بمفردها بينما يتجاهلها جميع من في الغرفة لصالح شخص آخر.. هذه هي الفكرة التي يذهب بها البيت الأبيض وهي صورة تتحدث عن ألف كلمة"، وتساءل آخر عما إذا كان الموظفون المسؤولون عن حسابات التواصل الاجتماعي يكرهونها حقاً.

وخلال وقت سابق لم ينشر ترامب بعد رسالة عيد الميلاد لزوجته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه أرسل بريداً إلكترونياً يطلب مليون توقيع لبطاقة عيد ميلادها، حيث كتب "نعلم جميعاً أن ميلانيا هي زوجة وأم، وسيدة أميركا الاولى الرائعة، ساعدني في أن أوضح لها مدى حب الشعب الأمريكي لها!".

ومن الجدير بالذكر أن ميلانيا ستقضي عيد ميلادها التسع والأربعين في مأدبة عشاء خاصة مع رئيس وزراء اليابان وزوجته في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما سيكون هناك حفل عشاء آخر في السكن.

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