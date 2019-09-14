ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم بسبب فستانها.. هل تعمَّدت ذلك؟!

تعرَّضت زوجة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لانتقادات لاذعة بسبب الفستان الذي اختارته في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، يوم تعرُّض برجي التجارة في أمريكا إلى هجوم بطائرة.

نشرت "ميلانيا ترامب" صورة عبر حسابها على موقع "تويتر" تجمعها بزوجها "ترامب" يَنظران إلى الأمام، وأرفقت بعبارة "لن ننسى أبدًا" وتاريخ الهجمات الإرهابية.





ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "ميلانيا" اختارت ارتداء فستان أسود طُرِّز من الخلف بشكل مبنى مُستطيل عامودي ونتوء بارز يخرج من الجزء العلوي، ما أوحى للكثيرين أنه يمثل أحد البرجين والطائرة التي اصطدمت به.

ودفاعًا عن سيدة أمريكا الأولى، وصفت "ستيفاني غريشمان"، المتحدثة باسم البيت الأبيض، تكهنات رواد مواقع التواصل بالـ"سخيفة"، ودعتهم للتركيز بأمور أكثر أهمية.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة "أنا لا أكترث... فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.