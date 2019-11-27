ميلانيا ترامب تحصد ما يزرع زوجها.. هكذا استُقبلت السيدة الأولى في مدينة بالتيمور!

تحدّثت سيدة أميركا الأولى "ميلانيا ترامب" عن معركة إدمان المواد الأفيونية وذلك خلال مؤتمر الشباب في بالتيمور يوم أمس الثلاثاء.

واستُقبلت ميلانيا بالصراخ والاستهجان بالصوت العالي من قبل طلاب المدارس المتوسطة والثانوية لمدة دقيقة تقريباً وذلك عندما كانت تمشي على خشبة المسرح ومرةً أخرى عندما اختتمت ملاحظاتها.

وبدأت ميلانيا حديثها مع استمرار الاستهجان بقولها: "مرحباً، أشكركم على المقدمة الحارة وعلى دعوتي للانضمام إليكم في هذا اليوم لمثل هذا الحدث المهم الذي يركّز على الوعي بأهمية الابتعاد عن مواد الأفيون".

وجاء ذلك الاستقبال السيء بسبب تغريدة نشرها الرئيس دونالد ترامب ينتقد فيها هذه مدينة بالتيمور ذات الغالبية السوداء حيث وصفها بأنها " فوضى موبوءة بالفئران والقوارض" كما أضاف: "إنها مكان لا يريد أي انسان العيش فيه".

وكان من المقرر أن يشارك أكثر من 2500 طالب من المدارس في أكبر قمة للشباب في بالتيمور حول الوعي بمواد الأفيون إلا ان القاعة كانت ممتلئة إلى النصف فقط، وبالرغم من الاستهجان ابتسمت ميلانيا ولوّحت للجمهور.

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