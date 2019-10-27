ميل بي تعترف بعلاقتها بشاب يصغرها بـ 13 عامًا

عد علاقة من الشد والجذب والفراق والعودة، خرجت ميل بي 44 عامًا وهي عضوة فرقة سبايس غيرلز الشهيرة، لتعترف بحبها لمصفف الشعر الوسيم روري مكافي 31 عامًا.

بعد انفصالهما لمدة عامين، عادت علاقة ميل بروري وهو مدير أحد الصالونات التجميلية في ليدز بانجلترا إلى طبيعتها، بعد حضورهما حفل زفاف صديق قبل 5 أسابيع، وكان سبب التعارف بينهما ابن عم ميل الممثل البريطاني كريستيان كوك.





بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلا عن مصدر مقرب من الحبيبين، تعرضت علاقة ميل وروري بعد لقائهما بالصدفة للشد والجذب ثم افترقا خلال العامين الماضيين، ثم اجتمعا من جديد بعد ما جمعتهما الظروف ليكملا القصة سويا.

قد لا تتخذ ميل وصديقها خطوات جدية في العلاقة، وستبقى الوضع كما هو عليه لحين إشعار آخر، لكن فتاة سبايس غيرلز سعيدة للغاية لوجودها بجانبه، وهو ما يظهر جليا عند الظهور معه أمام الناس.



يذكر أن ميل ارتبطت عاطفيًا ببروري، بعد انفصالها عن زوجها السابق ستيفن بيلافونتي في عام 2017، وكانت ميل لفترة قريبة تصف نفسها بالعزباء، حيث تعيش مع والدتها، وصرحت بذلك للإعلامية جوناثان روس خلال لقاء تليفزيوني معها قبل أسابيع قليلة .

وأضافت: "بعد عودتي إلى ليدز، وهي مدينة غرب يوركشير في بريطانيا، استأنفت حياتي مع والدتي في منزل جميل، نعيش فيه سويا حيث الهدوء والطبيعة الخلابة، ولدي 3 أبناء أعيش واتنقل للعيش معهم بين الحين والآخر".

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