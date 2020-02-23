ميل سي تكشف عن سبب إصابتها بالاكتئاب.. ما علاقة فيكتوريا بيكهام!

تحدّثت النجمة "ميل سي" حول معاناتها مع الاكتئاب ومرض فقدان الشهية وذلك خلال مقابلة لها عبر راديو 4s Desert Island.

وخلال المقابلة كشفت ميل سي أن السبب وراء إصابتها بالاكتئاب هو ما كانت تعانيه في فرقة سبايس جيرلز فقالت: "أعتقد بأنه دائماً كان وصفي بأني الشخص البسيط في الخلف والتي لا تفعل الكثير حقاً ولا تقول الكثير".

وذكرت ميل سي المشكلة التي كانت بينها وبين فيكتوريا بيكهام عندما كانتا في الفرقة في ذلك الوقت والتي كانت السبب الرئيسي في معاناتها من الاكتئاب بعد ذلك.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت عام 1996 في حفل توزيع جوائز بريت لذلك العام: "حيث أنه حصل شجار خفيف بيني وبين فيكتوريا بيكهام خلف الكواليس وكنا قد شربنا الكثير من الكحول فطلبت منها أن تذهب بعيداً عني وشتمتها".

وتابعت حديثها: "وعندما سمع مدير الفرقة بالأمر هددني بطردي من الفرقة كما أخبرني إن حدث هذا السلوك مني مرة أخرى فعندئذ سأكون خارج المجموعة".

وصرّحت ميل سي: "لقد أصبت وقتها بالأذى والخجل أمام الجميع فهنا شعرت أنه بإمكاني إفساد الأمر وأن لا أكون قاسية على نفسي وهنا بدأت تظهر بعض مشاكلي حيث لم أسمح لنفسي بالاسترخاء والشرب لأنني إذا فعلت فسأفسد الأمر كله".

وخلال وقت لاحق ذهبت ميل سي إلى الطبيب بسبب إضطرابات الأكل والذي بدوره شخّص حالتها بالإكتئاب حيث أخبرت الطبيب أنها تحتاج إلى المساعدة.

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