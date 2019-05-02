ناعومي كامبل تتعرى ترويجًا لمنتجات العناية بالبشرة .. وشعرها يغطي مناطقها الحساسة!

لا تزال عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" مُهيمنةً على عالم الأزياء والموضة، فرغم أنها على أبواب الخمسينات، إلّا أنها تتمتع بجمال خلاب وقوام مثالية لا تشوبها شائبة.

شاركت "ناعومي كامبل"، البالغة من العمر 49 عامُا، في الحملة الدعائية لشركة NARS، المختصة بمنتجات الجمال والعناية بالبشرة، ققد اختيرت الوجه الإعلاني لخط منتجات العلامة التجارية " Orgasm "، التي من المقرر إطلاقها في الـ15 من شهر مايو الجاري، وترويجًا للمنتج أطلَّت عاريةً بالكامل.

ظهرت "كامبل" واقفةً بشموخ وشعرها الأسود الطويل المُستعار يتدلى بانسيابية حتى أسفل فخديها، فغطى صدرها العاري ومنطقتها الحساسة، بينما أبرزت ملامحها الجذابة بالكثير من الهايلايتر اللمَّاع وأحمر شفاه بلون النود.

وتشتمل المجموعة صبغة شفاه بالزيت، وهايلايتر سائل يمنح عظام الوجنتين لمسة نعومة، بالإضافة لوحة لكريمات متعددة الاستخدامات، وأحمر خدود.