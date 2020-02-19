ناعومي كامبل تحتفل مع الفائزين بجوائز BIRTs برفقة رجل مجهول!

حضرت عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" حفل توزيع الجوائز البريطاني BIRTs يوم أمس الثلاثاء في لندن.

وظهرت ناعومي في حفل الفائزين بهذه الجوائز Warner Music & CIROC وهي ترتدي فستاناً باللون الفضي والمكون من الشراشيب من الأعلى للأسفل وكان طوله يبلغ حد الفخذ كما تزيّن بالدانتيل جهة الصدر والخصر.

وبعد ليلة طويلة من الاحتفالات توجّهت عارضة الأزياء البالغة من العمر 49 عاماً إلى نادي The Box الليلي حيث شوهدت وهي تغادره في الساعة الرابعة فجراً.

وكانت ناعومي برفقة رجل مجهول الهوية يبدو أنها كانت برفقته في النادي حيث رصدا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض بينما كانت ترتدي معطفاً ضخماً باللون الأسود الطويل.

وفي صورة أخرى التقطت لهما في السيارة حيث كانت تجلس في الخلف مع الرجل بينما كانت ترتدي نظارات سوداء.

وكانت ناعومي من ضمن العديد من المشاهير الذين شوهدوا وهم يغادرون النادي الليلي في ساعات الصباح الباكرة وهم هايلي ستايلز وليزو وكيندال جينر.

ويشار إلى انه فاز كل من لويس كابالدي وستورميز وبيلي إيليش بجوائز بيرت لهذا العام والتي تميّزت بالعنصلرية الجنسية حيث أن عدد المرشحات كان قليل.

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