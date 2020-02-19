  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ناعومي كامبل تحتفل مع الفائزين بجوائز BIRTs برفقة رجل مجهول!

ناعومي كامبل تحتفل مع الفائزين بجوائز BIRTs برفقة رجل مجهول!

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 03:00
ناعومي كامبل
ناعومي كامبل

حضرت عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" حفل توزيع الجوائز البريطاني BIRTs يوم أمس الثلاثاء في لندن.

وظهرت ناعومي في حفل الفائزين بهذه الجوائز  Warner Music & CIROC وهي ترتدي فستاناً باللون الفضي والمكون من الشراشيب من الأعلى للأسفل وكان طوله يبلغ حد الفخذ كما تزيّن بالدانتيل جهة الصدر والخصر.

We like to party: Earlier in the night, the British beauty was seen partying at the Warner Music & CIROC BRIT Awards soirée at the Chiltern Firehouse

وبعد ليلة طويلة من الاحتفالات توجّهت عارضة الأزياء البالغة من العمر 49 عاماً إلى نادي The Box الليلي حيث شوهدت وهي تغادره في الساعة الرابعة فجراً.

وكانت ناعومي برفقة رجل مجهول الهوية يبدو أنها كانت برفقته في النادي حيث رصدا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض بينما كانت ترتدي معطفاً ضخماً باللون الأسود الطويل.

We like to party: Naomi Campbell was spotted leaving London celebrity haunt The Box with a male pal in the early hours of Wednesday morning after partying following the BRIT Awards

وفي صورة أخرى التقطت لهما في السيارة حيث كانت تجلس في الخلف مع الرجل بينما كانت ترتدي نظارات سوداء.

Driven: The supermodel settled into the back of a chauffeur-driven car after leaving at 3:40am

وكانت ناعومي من ضمن العديد من المشاهير الذين شوهدوا وهم يغادرون النادي الليلي في ساعات الصباح الباكرة وهم هايلي ستايلز وليزو وكيندال جينر.

ويشار إلى انه فاز كل من لويس كابالدي وستورميز وبيلي إيليش بجوائز بيرت لهذا العام والتي تميّزت بالعنصلرية الجنسية حيث أن عدد المرشحات كان قليل.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...