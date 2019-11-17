ناعومي كامبل تصرّح "رفضتُ أموال طائلة للمشاركة في هذا العرض لأنه يخالف مبادئي"

تحدّثت عارضة الأزياء "نعومي كامبل" عن تجربتها في عالم الأزياء وذلك خلال مقابلتها مع مجلة The Guardian's Weekend يوم أمس السبت.

وزعمت ناعومي أنها رفضت الكثير من المال بمقابل المشاركة في عرض أزياء للون الأسود بالكامل حيث أنها كانت حريصة على تعزيز الاندماج المتوازن في عالم الأزياء.

وقام أحد القائمين على العرض بوصف ما يريدون القيام به في عرض الأسود الكامل بأنه شبيه بالـ"العبادة" إلا أن ناعومي انزعجت من هذا الرأي وقالت: "عند سماعي لهذا الوصف بأنه عبادة انزعجت كثيراً وشعرت بالضيق".

وتابعت ناعومي قولها حول الموضوع: "نريد فقط التوازن وهذا نهاية القصة فلن أقوم بعرض أسود بالكامل لأنه سيكون نفاقاً لما أقوم به من إدراج متوازن"، كما أنها كشفت أنها رفضت الأطنان من المال مقابل ذلك العمل.

وعلى صعيد الحياة الشخصية صرّحت ناعومي مؤخراً حول أنها ليست جاهزة بعد لأن تصبح أماً حيث أجابت عندما تم سؤالها عن خططها المحتملة للإنجاب بقولها: "ليس بعد سأرى ما الذي تجلب لي الدنيا إليه"، وتابعت: "فكونك وحيداً لا يعني أنك وحيد فليس لدي وقت لأشعر بالملل".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: