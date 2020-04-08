ناعومي كامبل فاجأت ويليام في عيد ميلاده.. وسيندي كروفورد تصف لقائها بالأميرة ديانا!

استذكرت عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" مساعدتها الأميرة الراحلة "ديانا" في إعداد مفاجأة لابنها الأمير"ويليام" يوم عيد ميلاده.

استضافت "ناعومي كامبل"صديقتها عارضة الأزياء الشهيرة "سيندي كروفورد" في إحدى حلقات سلسلة برنامجها No Filter With Naomi الذي يعرض عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وتحدثت عن التجربة الاستثنائية مع أميرة القلوب، حيث كان "ويليام" آنذاك بعمر الـ13 أو الـ14.

في حديثهما، قالت "كامبل": "ذهبت مع كلوديا شيفر وكريستي ترلنغتون، وقد وصلنا إلى القصر قبل عودة ويليام من المدرسة، وتواجدت الأميرة ديانا هناك، بدأنا بالتساؤل حول ما يجدر بنا القيام به.. كان الوضع جميل".



وأعربت "كامبل" عن امتنانها لرؤية "ديانا" قبل وفاتها في الحادث المأساوي عام 1997، وقالت: ""أحببت الأميرة ديانا، أحببتها كثيرًا.. إنسانة متواضعة لللغاية، وسعيدة بمعرفتها في ذلك الوقت."

وكما اتضح، لم تكن "ناعومي" الوحيدة التي التقت بـ"ديانا"، فقد شاركت "سيندي" تجربتها وقصتها الخاصة، حيث استذكرت شعورها بالقلق والحرج لتواجدها في اجتماع عقد في القصر الملكي.

وقالت:"أعتقد أنه كان (ويليام) في السادسة عشرة من عمره عندما التقيت به، لا أتذكر إذا كان يحمر خجلاً لكني كنت خجلة جدًا.. لقد شعرت بالخوف الشديد من مقابلة الأميرة ديانا ووجودي في قصر كنسينغتون وكيف أنها كانت بسيطة للغاية لأن هناك الكثير من البروتوكولات كما أعتقد، ولأنني لست إنجليزية، فأنا لم أفهم بعضًا منها. "

وأشارت "سيندي" أن ديانا كانت دافئة للغاية ورحبَّت بها، ما دفعها للشعور أنها تزور صديقًا وليس فردًا من العائلة المالكة.

