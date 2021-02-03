ناعومي كامبل في مصر للاحتفال بشهر التاريخ الأسود.. وفيديو لها أمام الأهرامات

شاركت عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو طريف خلال رحلتها إلى مصر.

في مقطع الفيديو الذي صوَّر باستخدام تأثير الBoomerang، تظهر "ناعومي كامبل" أمام أهرامات الجيزة تقفز من فوق حافة جدار قصير، ويُشار أن لديها اهتمام خاص بالملكة الفرعونية "كليوبترا".

وأرفقت "كامبل"، البالغة من العمر 50 عامًا، الفيديو بتعليق، جاء فيه: "أقفز نحو شهر التاريخ الأسود لمصر الجميلة..حيث بدأ كل شيء، إذ يحق لثقافتنا معرفة أسلافنا أكثر من أي وقت مضى، فهم يفصون السود في أمريكا كأميركيين من أصل أفريقي، لكن هل يثقفونك عن هذه القارة الجميلة ؟".

وتابعت: "يجب أن تكون إفريقيا إلزامية وأن يتم وضعها في مناهج التعليم! لقد تغيرت الأوقات، لا يمكننا كبح عقولنا؛ لذا يمكننا أن نتحد على نطاق عالمي للاحتفال بهذا التاريخ الأسود."

ويجدر الإشارة إلى أن شهر التاريح الأسود هو ذكرى متعلقة بالناسِ والأحداثِ المهمةِ في تأريخ الشتاتِ الأفريقي، إذ يُحتفل به سنوياً في الولايات المتّحدةِ و كندا في شهرِ فبراير، ويحتفل به في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر.

وقد أسس هذا اليوم المؤرخِ "كارتر ج. وودسون" عام 1929، وأسماها "أسبوع تاريخ الزنوج".