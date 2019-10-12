نجاة الملاكم إيرول سبنس بأعجوبة من حادث سير مروّع.. وسيارة بقيمة 300 ألف دولار أصبحت حطام

تعرّض الملاكم "إيرول سبنس" لحادث سير مروّع في صباح يوم الخميس الماضي في دالاس.

وبالرغم من فظاعة الحادث وعدم ارتداء إيرول حزام الأمان فإنه مستيقظ وحالته مستقرة كما انه لم يتعرض لأي كسور في العظام في جزء من جسده، لكنه يعاني من تمزق في وجه ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء الكامل.

ونُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لحظة وقوع الحادث المروّع حيث كان إيرول يقود سيارة فيراري من طراز 488 Spider والمقدّر سعرها بـ 300 ألف دولاروفي لحظة تدحرجت على جانب الطريق لتتحطم خارجه على طول الشارع.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA — J.D. Miles (@jdmiles11) 10 October 2019

ويتعالج إيرول في المستشفى وبجانبه أسرته الذين شكروا الجميع لدعائهم وتمنياتهم الطيبة لإيرول بالشفاء العاجل وهم ممتنون لأول المستجيبين الذين هرعوا إلى مكان الحادث وتم نقل إيرول بعدها إلى المشفى.

كما قام العديد من المشاهير بنشر عبارات أدعية وتمنيات بالشفاء عبر حسابهم الخاص على تويتر، فغرّدت روزي بيريز: "شاب محظوظ جداً شكراً لله أنه سيكون على مايرام، كل الحب لك أيها البطل"، وأضاف لاعب كرة القدم براندون كينغ: "كان من الممكن أن تكون رجلاً ميتاً".

وفي بيان صادر عن شرطة السير فإن إيرول كان في طريق عودته إلى المنزل من ملهى ليلي عندما تحطمت السيارة الساعة الثالثة صباحاً حيث خرجت السيارة عن سيطرته فأدى إلى تحطمها، كما أكدّت الشرطة بأن إيرول لم يكن يرتدي حزام الأمان، وظهرت صور سيارة الفيراري البيضاء المحطمة تحيط بها الشرطة على التلفاز صباح يوم الخميس الماضي.

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