نجمات يؤمن بالأبراج.. والأميرة ديانا لجأت لمنجم أثناء زواجها!

علم التنجيم هو ممارسة واسعة الانتشار لها تاريخ قديم. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تحظى بسمعة سيئة على أنها خدعة أو أسوأ من ذلك أيضًا، إلَّا أن الشخصيات الشهيرة لا تخشى الاعتراف بإيمانهما بعلم التنجيم.

وهنا نعرض قائمة بالنجمات اللواتي يصدقن ما تقوله النجوم والكواكب:

سيلينا غوميز



في عام 2017، أخبرت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" أحد الصحفيين بأنها من برج السرطان، واعترفت قائلة: "أنا حساسة تجاه كل شيء، وهو أحد الأشياء التي أفضلها في شخصيتي. الإحساس هو شيء أحبه. "

جي بي مورجان



بنى هذا العملاق المالي واحدة من أكبر الثروات في التاريخ، وقد فعل ذلك بمساعدة صغيرة من عالمة التنجيم "إيفانجلين آدامز"، وهناك اقتباس مشهور ينسب إليه: "الملياردير لا يلجأ لعلم التنجيم، لكن الملياردير يفعل ذلك".

أنجلينا جولي



دائمًا ما تحاول الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" اتباع مسار بديل، حتى عندما يتعلق الأمر بالتنجيم! وبحسب ما ورد تدرس "جولي" علم التنجيم البوذي لمساعدتها على التخطيط للأحداث الرئيسية في حياتها ، بما في ذلك العروض الأولى لأفلامها والإجراءات الطبية.

ريهانا



تعتبر المغنية البربادوسية "ريهانا" من الشخصيات التي تؤمن بعلم التنجيم، وركَّزت تحديدًا على برجها الحوت.

ماي ويست



اعتبرت النجمة الشهيرة "ماي ويست" كقنبلة شقراء مُثيرة في عالم السينما في الثلاثينات والأربعينات، وكانت تستشير وسطاء روحانيين وتلجأ للمخططاتها الفلكية قبل اتخذا أي قرار مصيري حول حياتها المهنية.

ليدي غاغا



يُقال أن المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" تستشير مستشاريين روحانين لتحديد تواريخ جولاتها الغنائية لتجنب سوء الحظ الذي قد يجلبه كوكب عطارد.

رونالد ريغان



استشار الرئيس "ريغان" وزوجته "نانسي" المنجمين خلال فترة رئاسته، واعتقدت الأخيرة أنه منجمها الشخصي "جوان كويجلي" ساعد في إنقاذ حياة زوجها بعدما حذَر من محاولة اغتياله.

كيندال جينر



تعتبر عارضة الأزياء الامريكية "كيندال جينر" واحدة من العديد من المشاهير في عائلتها الذين يؤمنون بالتنجيم! وأخبرت أحد المجلات: "أنا من برج العقرب، لذلك أنا التزم في علاقاتي مع الأشخاص، فإذا أحببتك فأنا أحبك فعليًا، وإن لم تعجبني فأنت لا شيء بالنسبة لي".

كايلي جينر



شقيقة "كيندال" الصغرى "كايلي جينر" تحرص أيضًا على علم التنجيم؛ ففي عام 2013، غردت: "إذا قبض عليك الأسد وأنت تكذب فقد انتهى الأمر، لن يثقوا بك مرة أخرى.. قد يغفروا، لكن الثقة لن تعود بشكل كامل"، وهذا ما أكَّدته حينما أنهت علاقتها بصديقتها المقربة "جوردن وودز" التي أقدمت على تقبيل حبيب "كلوي كارداشيان".

الاميرة ديانا



خلال زواجها من الأمير تشارلز، استشارت الأميرة الراحلة ديانا" المنجم "بيني ثورنتون" للحصول على نصيحة، لكنه لم يخبرها أنها لن تجد السعادة مع الأمير "تشارلز" الذي يندرج من برج العقرب.

بيونسيه



تؤمن المغنية الأمريكية "بيونسيه" بالأبراج، فهي تصف نفسها بالعذراء حتى النخاع، وقالت في إحدى المرات: "أنا مهووسة بالسيطرة، كما أهتم بالتفاصيل. عندما أقوم بشيء أقوم به بمثالية. لدي توقعات عالية عن نفسي وأتوقع نفس الشيء من كل من حولي. "

