نجمات Big Little Lies يتألَّقن على غلاف مجلة InStyle.. أنوثة طاغية (صور)

أطلَّت نجمات المسلسل الدرامي Big Little Liesعلى غلاف مجلة InStyle لعدد شهر يونيو بعدة إطلالات مختلفة تتسم بالأنوثة ومُفعمة بالألوان.

ظهرت النجمات الحسناوات، "نيكول كيدمان"، "ريس ويذرسبون"، "لورا ديرن"، "زوي كرافيتس"، و "شايلين وودلي"، كلٌ على حدا على غلاف منفصل يبرز جمالهن الاستثنائي وأنوثتهن الطاغية.

تألَّقت الممثلة الأمريكية "ريس ويذرسبون"، البالغة من العمر 43 عامًا، بقميص كاكي أنيق نسَّقته بتنورة كاروهات قصيرة، وأسدلت شعرها الأشقر على جانبي كتفها. ولإطلالتها الثانية ارتدت فستان أسود من قماش الشيفون المًزين بطبعة زهور وردية اللون من العلامة التجارية Erdem.





من جهة أخرى، بدت النجمة الاسترالية "نيكول كيدمان" غاية في الأنوثة مُرتديةً قميص تركواز مُزيَّن بكشاكش أنيقة نسَّقته بتنور بيضاء مورَّدة. ولإطلالتها الثانية ارتدت فستان أحمر طويل بأكمام طويلة مُزيَّن بكتابات باللون الأبيض.





في حين، تجرَّأت النجمة الأمريكية "لورا دين"، البالغة من العمر 52 عامًا، على ارتداء بودي سون لحمي شفاف مُزيَّن بقماش الشيفون، واختارت تنورة كسرات باللون الكاكي.





واستعرضت النجمة الحسناء "زوي كرافتيز" منحنيات جسدها المُثير مُرتديةً فستان وردي أنيق وسترة صوفية بيضاء، وبدت أنها مُنهمكة في تجميل نفسها بلفافات الشعر وطلاء الأظافر الأحمر. ولإطلالتها الثانية اختارت فستان وردي كلاسيكي مُزيَّن بزخارف على شكل أوراق أشجار، في حين سرَّحت شعرها على الطريقة الإفريقية.





أبرزت الممثلة الأمريكية "شايلين وودلي" جمالها البسيط وسحرها الأنثوي مُرتديةً قميص شيفون أبيض بطبعة ورود نسَّقته بتنورة قصيرة أرجوانية. في حين اختارت إطلالة ربيعية مُرتديةً فستان مشمشي مُورَّد بأكمام طويلة فضفاضة.





قي وقت سابق، أعلنت شبكة HBO عن موعد عرض المسلسل الدرامي Big Little Lies المُقرر يوم الأحد في الـ9 من شهر يونيو، ولتشويق المشاهدين طُرح الفيديو الترويجي الذي يضم بعض المشاهد الغامضة والخفايا التي لا بد من إيجاد حلٍ لها.