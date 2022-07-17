نجمة إيرانية شهيرة تتحوّل إلى ذكر بعمر 56.. شاهد كيف أصبحت

كشفت النجمة الإيرانية الشهيرة "شهرة صالحي لرستاني" بأنها قامت بتغيير جنسها حيث أنها تحوّلت من أنثى إلى رجل، وذلك من خلال إعلان صادم.

وفاجأت نجمة المسرح الإيرانية "شهرة صالحي" الجمهور بنشر تسجيل صوتي لها منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي جمهورها بأنها قامت بتغيير جنسها إلى ذكر، وأنها غيرت اسمها إلى "مازيار لرستاني".

شهرة صالحي لرستاني تغيّر جنسها إلى ذكر

وقالت شهرة صالحي في التسجيل الصوتي: "أنا لم أعد امرأة من الناحية القانونية والشرعية وقد خططتُ لأن أغيّر اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كنجمة وفنانة بهويتي الجديدة".

كما أصدّرت الفنانة تسجيل صوتي آخر نشرته وقالت فيه: "إن اسمي في شهادة الميلاد لا يزال شهرة لرستاني ولكنّي عرفاً وشرعاً لم أعد امرأة".

وأضافت شهرة: "وبناء على شريعة الإسلام والفقه الواضح سأتناول القضايا القانونية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أعلنت تحوّلي من أنثى لذكر".

ردة فعل الجمهور الإيراني

أشاد الكثير من معجبي النجمة الإيرانية "شهرة صالحي" والجمهور الإيراني بهذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها النجمة، حيث أكّدوا بأنها خطوة شجاعة تقوم بها في هذا العمر.

كما أكّدوا بأنهم يدعمونها في هذا القرار خاصة وأنها كانت خطوة جريئة منها لتحويل جنسها في عمر 56 عاماً، بعد أن عاشت أغلب حياتها كأنثى.

أما هيئة الإذاعة البريطانية فقد أشارت إلى شهيرة بقولها: "إن إعلان النجمة شهيرة صالحي لرستاني قراراها بتغيير جنسها، فقد دخلت بذلك طريق اللاعودة حيث أنها ستؤثر على مستقبلها المهني"

نبذة عن شهرة صالحي لرستاني

يشار بأن شهرة صالحي هي نجمة إيرانية من مواليد سنة 1966، وهي غير متزوجة بل تعيش مع عائلتها المكوّنة من خمسة أفراد وقد توفي والدها في العام الماضي.